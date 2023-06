Evropská komise navrhuje rozdělení reklamního byznysu Googlu. Žádný jiná možnost prý neexistuje

Evropská komise předběžně rozhodla ve věci antimonopolního vyšetřování Googlu. Pokud se v tom už ztrácíte, vězte, že podobných kauz jsme tu měli za posledních patnáct let nepočítaně, no a tato se datuje zpět do roku 2021 a týká se především rovné soutěže na poli aukčních reklamních systémů.

Vypadá to, že se Brusel tentokrát nehodlá smířit jen s nějakou formální pokutou nebo kosmetickými úpravami služby v Evropské unii, ale chce něco mnohem drastičtějšího. Navrhuje, že by se měl reklamní byznys Googlu rozdělit.

Google podle EK ovládá celý reklamní byznys

Oč přesně jde? Internetovou jedničku živí reklama, takže v posledních dvaceti letech spustila hromadu reklamních systémů pro všechny strany. Tedy jak pro ty, kteří prodávají reklamní prostor na svých stránkách, tak pro ty, kteří chtějí koupit reklamu na svůj produkt.



Aukční reklamní byznys a nástroje Googlu podle EK

Reklamní burza Googlu má výhody

Logickou výslednicí těchto snah bylo spuštění burzovního systému, kde se soutěží o nejlepší podmínky. Takových reklamních a automatických burz je dnes hromada, třeba platforma OpenX, nicméně vzhledem k tržnímu postavení Google se nejlépe daří jeho Ad Exchange (AdX).



Reklamní burzu AdX podle EK zvýhodňuje skutečnost, že má Google pod palcem celý mechanizmus. V podstatě tedy může využívat prvků insider tradingu

Podle antimonopolního úřadu EK je tím pádem Google nicméně ve střetu zájmu a v reklamních aukčních pobídkách zvýhodňuje právě vlastní AdX, který může těžit z toho, že může mít v předstihu informace o aktuální nabídce a poptávce, čemuž nemohou soupeřit ostatní burzy.

EK navrhuje rozdělit reklamní byznys Googlu

A právě to prý podle Evropské komise nejde jen tak změnit kosmetickou úpravou reklamního podnikání Googlu v kontinentální Evropě a jedinou možnou cestou je rozdělení reklamního byznysu společnosti.



Jediným lékem je podle EK rozdělení reklamního byznysu Googlu. Tedy alespoň podle předběžného rozhodnutí a zprávy s námitkami, které Google obdržel

Nutno podotknout, že se jedná zatím jen o předběžné rozhodnutí a i EK v tiskové zprávě píše, že to nakonec může dopadnout všelijak. Trend je ale zřejmý, takhle rázní totiž zatím bruselští úředníci ještě nebyli.