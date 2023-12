Evropská komise začala vyšetřovat sociální síť X. Prý je plná toxického obsahu. Impulsem byl i 7. říjen

Evropská komise nadělila Elonovi Muskovi pod stromeček nepříjemný vánoční dáreček. Dnes zahájila formální vyšetřování X pro podezření z porušení pravidel DSA – Aktu o digitálních službách.

Příliš mnoho toxického obsahu

Sociální síť X je optikou Aktu o digitálních službách tzv. VLOP (Very Large Online Platform) se 112 miliony měsíčních aktivních uživatelů, a tak se musí řídit speciálními pravidly.

Evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton informuje o vyšetřování X:

Komise v tiskové zprávě píše, že přezkoumá, jak X nakládá s moderací zakázaného obsahu. Jmenovitě EK zmiňuje třeba propagaci útoků na Izrael ze 7. října, o kterou se zajímala už v listopadu. Jen připomeneme, že Hamás a mnozí jeho představitelé jsou na evropském seznamu teroristů, přičemž ten se ještě rozšířil právě po útocích ze začátku října.

Musk už dříve hrozil, že může Evropu opustit

Vyšetřování evropských orgánů se ale bude zajímat také o transparentnost reklamy na X, zacházení s ověřenými účty a propagací jejich příspěvků, ale i o přístup k datům ze strany výzkumníků nebo třeba risk management (zveřejňování bezpečnostních zpráv „transparency report“ aj.).

Tisková zpráva Evropské komise:

Otázkou zůstává, jak X a jeho svérázný majitel Elon Musk zareagují. Musk totiž v minulosti nabízel i krajní řešení, že by služba X Evropu jednoduše opustila.

Těžko ovšem říci, jestli si to může dovolit, X je totiž dlouhodobě ve složité ekonomické situaci a nemůže jen tak přijít o miliony uživatelů ze starého kontinentu. Byla by to jen další příležitost pro posílení uživatelské základny Threads od Mety, Bluesky, Mastodon a dalších alternativ.