Facebook a Instagram porušují GDPR. Meta musí zaplatit pokutu 390 milionů eur

Irská Komise pro ochranu dat, tedy Data Protection Commission, oznámila, že firma Meta Platforms Ireland Limited, krátce Meta, porušuje legislativu Evropské unie. Týká se to jejích služeb Facebook a Instagram. Za prohřešky má zaplatit dohromady 390 milionů eur.

Není to přitom tak dávno, kdy stejná komise uložila firmě ještě vyšší pokutu za to, že Instagram špatně zachází s dětmi. Aktuální závěr se týká podnětů ze 25. května 2018, kdy začalo platit GDPR.

Rakouský úřad upozornil na problém s Facebookem, belgický s Instagramem. V obou případech jde v jádru o to, jak žádat uživatele a uživatelky o souhlas se zpracováním dat. Služby musí žádat o souhlas se zpracováním dat pro konkrétní účely. Nemusí tedy s daty dělat, co chtějí, nařízení ani nesmí obcházet neurčitým souhlasem se vším.

To je to, co Facebook a Instagram učinily, když GDPR vešlo v účinnost. Služby chtěly, abyste souhlasili s upravenými podmínkami používání, které měly firmě mj. umožnit, aby vám na základě vašich dat servírovala personalizované reklamy. Jenže kdybyste s tím nesouhlasili, nemohli byste službu vůbec využívat.

Meta tvrdila a tvrdí, že služby jsou z podstaty o personalizované, tudíž personalizované reklamy představují nedílnou součást těchto ekosystémů. Podle komise si však firma vynutila souhlas, který si ze zákona vynutit nesmí. Konsent musí být dobrovolný a každý musí vědět, s čím souhlasí. Podle Komise to jasné nebylo. Problematika se netýká všech typů reklam na platformách.

Zuckerbergův podnik se musí pravidlům nakládání s daty podřídit do tří měsíců. Za Facebook má zaplatit 210 milionů a za Instagram pokutu ve výši 180 milionů eur. Firma se odvolá a věří, že GDPR dodržuje.

Meta také zaplatila za Cambridge Analyticu V roce 2018 whistleblower Christopher Wylie pro The Guardian a The New York Times popsal, že firma Cambridge Analytica v desátých letech sestavovala psychologické profily uživatelek a uživatelů. Použila k tomu data, která posbíral z profilů necelých 90 milionů lidí, kteří k tomu nedali souhlas. Tato data pak použila k mikrocílení politických reklam mj. během amerických prezidentských voleb v roce 2016 na podporu Donalda Trumpa. Analytica je rovněž obviňována z toho, že sehrála důležitou roli v dezinformační kampani na podporu brexitu. V Británii byla Meta pokutována relativně vlažně, zato od americké Obchodní komise schytala pětimiliardovou pokutu (a 100 milionů zaplatila zase americké Komisi pro kontrolu cenných papírů). Soudní spor probíhající v USA skončil dohodou o vyrovnání, jak si v prosinci všimla agentura Reuters. Hromadná žalobu uspěla, Meta se se žalujícími vyrovná 725 miliony dolarů. Čistý zisk Mety je však stále v jednotkách miliard.

