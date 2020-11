Facebook v lednu spustí Libru. Tato kryptoměna však bude omezenější, než se původně čekalo

Dlouho očekávaný projekt prezentovaný v původní fázi jako kryptoměna od Facebooku má začít fungovat už začátkem roku. Uvedl to list Financial Times s odvoláním na tři zdroje. Facebook ohlásil plán vytvoření nové digitální měny loni v červnu, od té doby svůj projekt ale výrazně upravil, aby pro něj zajistil souhlas regulačních orgánů. Vývoji nepomohlo ani to, že k projektu postupně přibývali a pak se z něj zase odhlašovali další partneři.

Libra chce a může být platidlem celého světa. Je to kryptoměna, která ale funguje jinak než bitcoin

Libra bude podle posledních zpráv vázána na dolar. Původně měla být globální digitální měnou vázanou na koš různých státních měn a dluhopisů. Takové plány Facebooku ovšem vyvolaly mezi regulátory, centrálními bankéři a politiky obavy, že by Libra mohla destabilizovat měnovou politiku a usnadnit praní špinavých peněz.

Asociace Libra, která na projekt měny dohlíží, usiluje o to, aby švýcarský regulátor FMSA, u nějž je registrována, souhlasil s vydáním řady digitálních měn nazývaných stablecoiny, které budou vázané na jednotlivé tradiční měny, a také měnu vázanou na tyto jednotlivé stablecoiny. Zatím však mají být k dispozici pouze stablecoiny kryté dolarem, další měny mají být spuštěné později.

Stablecoin je formou kryptoměny, která je vytvořena tak, aby minimalizovala nestabilitu ceny běžnou u klasických kryptoměn, jako jsou bitcoiny. Je proto vázána na určitá aktiva, jako jsou peníze, zlato nebo kovy. Je tak teoreticky vhodnější pro platby a převody peněz.

Kryptoměna Libra od Facebooku má problémy. Od projektu odstoupili VISA, Mastercard i PayPal

O projektu Libra je opět slyšet v době, kdy se kryptoměna bitcoin přiblížila tento týden hranici 20 tisíc dolarů. Také však v době, kdy posiluje digitalizace a online platby i v důsledku pandemie koronaviru. Například PayPal minulý měsíc oznámil, že plánuje zavést podporu kryptoměn coby platební metody. Podle jeho šéfa Dana Schulmana je obrat k digitálním formám měn nevyhnutelný.

K dnešnímu dni se cena bitcoinu pohybovala pod 17 tisíc dolarů. Právě vysoká volatilita je s kryptoměnami spojená. Libra by ovšem vysokého kolísání měla být ušetřena. Kritici jí ale vyčítají až přílišné provázání s Facebookem. S Librou je spojený také jeho další projekt digitální peněženky Novi. Právě pomocí ní má v budoucnu docházet k transferu měny.

Článek připravila redakce E15.cz