Gartner: 10 % z nás začne bojovat proti sledování ze strany zaměstnavatele

Podstatná část kancelářských profesí pracuje už druhým rokem z domova, a podle Gartneru tak začnou firmy hledat způsob měření jejich produktivity práce. Podle analytiků už současné způsoby nebudou stačit a začnou nás měřit chytré algoritmy z ranku A.I.

V kanceláři raději ani nezívejte. Microsoft si patentoval dokonalé sledování práce

Ostatně, zkouší to s nimi i Microsoft, který za to dostal loni pořádnou čočku, podle mnohých se už totiž jednalo o příliš silný zásah do soukromí. Stručně řečeno, takový software by mohl měřit vše od rychlosti reakcí na e-mailu a osobní zapojení do videokonference až po klasickou analýzu výkonu skrze odvedenou práci za jednotku času.

10 % z nás bude v roce 2023 bojovat proti sledování produktivity práce

Gartner se nicméně ve své předpovědi věnuje něčemu trošku jinému – reakci zaměstnanců na zavádění podobných technologií. Jejich nástup zrychlí právě nucený homeoffice a mezi zaměstnanci a chytrými algoritmy vypukne tichá válka.



Prokrastinaci v pracovní době ještě více zpřístupní instantní hraní bez potřeby zdlouhavé instalace skrze streamovací služby

Podle Gartneru se zaměstnanci brzy naučí, jak podobné chytré technologie obalamutit, přičemž v roce 2023 to tak bude dělat 10 % z nás. Vznikne tak začarovaný kruh, kdy se budou postupně zlepšovat obě strany.

Jak zaměstnanec, který bude chtít před algoritmem skrýt skutečnost, že polovinu dne proseděl u Instagramu, tak výrobce softwaru, který bude nucen technologii stále vylepšovat, čímž bude chytré sledování pracovní aktivity stále sofistikovanější a širší.