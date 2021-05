Google čelí kritice za svůj cloudový byznys v Saúdské Arábii. Režim může špehovat uživatele, bojí se aktivisté

Google pomalu ale jistě míří k tomu, že umožní represivnímu režimu, známému potlačováním lidských práv, aby špehoval jeho uživatele. Je o tom přesvědčeno 39 neziskových organizacích v čele s Amnesty International, které firmu vyzvaly, aby ukončila veškteré zamýšlené aktivity v Saúdské Arábii.

Poručíme větru, dešti: Saúdská Arábie chce vyvolávat srážky speciálním postřikem

Google své plány pro zemi oznámil minulý rok, dohodl se, že zde postaví obrovské cloudové středisko, které se stane hlavním datacentrem pro celý region. Má se díky němu zlepšit nabídka služeb i pro okolní státy. Podobná sídla, známá jako Google Cloud, již existují třeba v USA, Indonésii, Jižní Koreji a domlouvají se nová mimo jiné ve Španělsku, Francii, Itálii a Kataru.

Projekt v Saúdské Arábii je ovšem problematický, jsou přesvědčeny organizace. Ano, místní klienti díky němu získají rychlejší přenosy dat. Jenže tito klienti budou i vládní, třeba ropná společnosti Saudi Aramco a o místním režimu je známo, že je přinejmenším problematický.

„V zemi, kde jsou disidenti zatýkáni, vězněni za jejich názory a mučeni za svou práci, by plán Googlu mohl dát saúdským orgánům ještě větší pravomoci pronikat do sítí a získávat přístup k údajům o pokojných aktivistech a každé osobě, která vyjádřila nesouhlasné stanovisko s královstvím,“ upozorňuje v tiskové zprávě ředitel Amnesty Tech Rasha Abdul Rahim.

Souhlasí i EFF a Human Rights Watch

Pod vyjádřením jsou podepsány i Human Rights Watch či Electronic Frontier Foundation. Všichni požadují, ať Google výstavbu zastaví. Kromě možného infiltrování sítí - které Saudská Arábie provádí, jak bylo opakovaně potvrzeno - existuje totiž také obava, že vláda bude požadovat po firmě předávání uživatelských dat.

Saúdská Arábie se snaží zbavit závislosti na ropě, investuje miliardy do videoher

Již loni americké ministerstvo zahraničí konstatovalo, že špehování lidí na internetu je stále častější praktikou saúdského režimu. Pravidelně monitorovány jsou sociální sítě, blogy, emaily, textové zprávy apod. Pokud chtějí úřady získat soukromou konverzaci, můžou na základě protiterostictého zákona, který v praxi umožňuje sledovat každého občana.

Výstavba datacentra samozřejmě neznamená, že Google s tímto vším aktivně souhlasí. Podobné opresi ale může poskytnout infrastrukturu. Aktivisté proto tvrdí, že pokud by výstavba skutečně měla proběhnout, mělo by to být jen pod přísným mezinárodním a nezávislým dohledem.