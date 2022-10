Google koupil český startup Alter. Jeho AI avatary mu pomůžou proti TikToku

** Pokud chcete blikající hračku, kupte si Ikea Vindriktning ** Pokud to ale s čištěním myslíte vážně, potřebujete něco lepšího ** Vyzkoušeli jsme čidlo a čističku Garni s Wi-Fi

** Skenery oční duhovky dostal na trh jen Samsung ** Po letech se ukázalo, že je zkoušel i Google ** Konkrétně u prototypu Pixelu 2, do běžné verze telefonu se ale nedostal

** Bylo to jen otázkou času ** Už i WhatsApp nabízí prémiové předplatné ** Za poplatek dostanete funkci, která je u konkurence zadarmo

Martin Nahodil