Google má nejvíce AI jednorožců, staví vlastní „Midjourney“ a do kanceláří vypustí robota Duet

Co mají společného Midjourney, Anthropic nebo třeba Runway? Všichni do jednoho to jsou startupoví jednorožci v oblasti AI, tedy rozvíjející se firmy, jejichž hodnota už přesáhla magickou miliardu dolarů.

Google Bard konečně v Česku a v češtině. A tím to nekončí, novinek je mnohem více

Většina AI jednorožců hostuje u Googlu

Zároveň to jsou ale i zákazníci infrastruktury Google Cloud, takže každý obrázek, který vám vygeneruje Midjourney, a každá odpověď, kterou pro vás sesmolí velmi slibný chatbot Claude (Anthropic), se do posledního bitu počítaly v datacentrech internetové jedničky.



Začal boj mezi veřejnými cloudy o to, kde vlastně bude bydlet AI zítřka. Microsoft získal eso v podobě OpenAI, nicméně Google má zase Midjourney a Anthropic

Google byl letos na poli umělé inteligence zpočátku nečekaně upozaděný, a tak podobné zprávičky potřebuje jako sůl i pro své vlastní investory. Pilířem jeho podnikání je totiž sice i nadále reklama, už roky se ale snaží prosadit také na scéně veřejných cloudů – tedy prodejem výpočetního výkonu, konektivity a softwarových technologií ve svých datacentrech.

Slovy čísel: Podle posledních výsledků hospodaření za druhé čtvrtletí letošního roku dosáhla sekce Google Services (reklama, služby, produkty) provozního zisku 23,5 miliard dolarů, zatímco Google Cloud se mohl pochlubit 395 miliony dolarů.



Máme 10 milionů platících zákazníků, chlubí se Google Cloud

To je sice na první pohled propastný rozdíl, nicméně Cloud byl ještě loni ve ztrátě! V Mountain View proto jistě doufají, že AI bude pro podniky dalším vítaným impulzem k přechodu do cloudových služeb a Google Cloud tohoto momentu dokáže využít.

Cloud Next '23

Ještě zkraje letošního roku to opravdu vypadalo, jakoby Googlu – letitému lídrovi v oblasti umělé inteligence – tak trochu ujel vlak.

Než se totiž jeho vlastní stroje v Moutnain View roztočily na plný plyn a na jaře z nich vypadla alespoň raná verze chatbota Bard, nadšení early-adopteři z celého světa už dlouhé měsíce sdíleli svoje zkušenosti s ChatGPT a Microsoft zasypal trh hromadou svých specializovaných asistentů, kterým začal souhrnně říkat Copilot.

Úvodní přednáška letošního ročníku Google Cloud Next '23:

Výroční konference Cloud Next '23, která v těchto dnech zaplnila sanfranciské kongresové centrum Moscone, tak byla skvělým lakmusovým papírkem toho, jakým způsobem zareaguje nejen na zmíněné kopiloty, ale i snahu prakticky všech veřejných cloudů přitáhnout díky bublině AI nové zákazníky.

Microsoft má kopiloty, Google vsadil na duety

Google ve skutečnosti reaguje už od letošního jara, většina těchto mnohdy opravdu atraktivních reakcí ale probíhala spíše za zavřenými dveřmi a jen s vybranou skupinou ověřených betatesterů.

Jestli má tedy Microsoft své kopiloty, Google už měsíce šlechtí zase duety. Duet AI je podobně jako Copilot specializovaný chytrý asistent pro různé činnosti a služby Googlu, který běží na jeho velkém jazykovém modelu PaLM a dalších technologiích.

Vize Googlu propojení kanceláře s AI:

Duet AI pro Google Workspace

V těchto dnech firma oficiálně spouští Duet AI for Google Workspace pro velké firmy a zatím jen v angličtině. Zájemci si s ním budou moci po vyplnění formuláře nejprve pohrát v bezplatném zkušebním období. Poté už nastoupí třicetidolarový měsíční paušál za jednoho uživatele.



Duet AI pro Google Workspace

V průběhu následujících měsíců by se měl Duet AI postupně dostat i k menším zákazníkům, kteří si předplácejí webovou kancelář od Googlu.

Přečte všechny dokumenty, zjistí stav firmy a ještě vytvoří prezentaci

A co vlastně takový podnikový asistent dokáže? To záleží na tom, jak ho budete používat a jak používáte samotný Workspace. AI totiž bude mít přístup k vašim datům a bude s nimi dle žádosti pracovat a analyzovat je. Čím více jich budete mít, tím relevantnější bude i odpověď.

Google nabízí příklad se souhrnem podnikaní za poslední fiskální čtvrtletí. Jednoduše v prostředí Workspace vyvoláte dialog chatbota a přikážete mu: „create a summary of Q3 performance.“

Animace: Duet AI analyzuje hospodaření firmy a vytvoří kompletní powerpointovou prezentaci

Robot poté projde všechny dostupné zdroje ve Workspace počínaje textovými dokumenty a konče tabulkami a sesmolí zprávu o stavu vašeho podnikání včetně uvedení interních zdrojů.

Duet nicméně stejně tak dokáže sledovat třeba dění v ranní telekonferenci Meet, ve které na žádost zaznamená vše důležité a nabídne vám souhrn, pokud jste se po probdělé noci u Netflixu ještě pořádně neprobrali.

Duet AI v Česku? Zeptali jsme se české pobočky Googlu, jak to bude s dostupností technologie i na našem trhu. Funkce Duet AI by měla být k dispozici všude, kde firma nabízí svůj Workspace, nicméně zatím jen v angličtině. V tuto chvíli se zároveň orientuje opravdu na ty největší podnikové zákazníky, situace ohledně dostupnosti i pro ostatní, nacenění a případné lokalizace se tedy vyjasní až později. Formulář pro zákazníky, kteří si chtějí vyzkoušet Duet AI ve Workspace

Duet AI pro nový Google Chat

Duet AI bude pochopitelně i součástí nového Chatu, který designéři citelně překreslili, přibyla sekce Home s osobním přehledem posledního dění nebo třeba možnost spuštění rychlé konference přímo v plovoucím okně nad Chatem (huddles).

Právě Chat bude jedním z nejpřirozenějších způsobů, jak komunikovat s podnikovým chatbotem, ten totiž bude dostupný pod uživatelským jménem @duet.

Upoutávka na nový Google Chat s Duet AI:

Takže jej pouze zmíníte a zeptáte se ho, co zrovna v chatu kolegové řešili, zatímco jste čerpali dovolenou a nechtělo se vám dodatečně zdlouhavě pročítat to ohromné množství debat.

Duet AI bude časem úplně všude

Duet AI se nakonec zabydlí i v samotném ekosystému Google Cloud, kde bude zákazníkům radit, jak se v něm vůbec vyznat. Správa veřejných cloudů je totiž disciplína sama o sobě a pro naprostého začátečníka může být docela komplikované aktivovat některou z mnoha set nabízených služeb a funkcí.

Sečteno a podtrženo, jestli bude co nevidět v každém produktu Microsoftu nějaký ten kopilot, v případě planety Google to bude kolega duet.

Vertex AI

Duet AI je pilířem generativní umělé inteligence pro podniky běžící na Google Workspace a zákazníci samotných výpočetních služeb v cloudu dostanou zase Vertex AI.



Platformu Vertex AI používá třeba Vodafone, chlubí se Google

I ten firma piplá už celý rok, nicméně mnohé atraktivní funkce jsou k dispozici opět jen za zavřenými dveřmi pro šťastlivce, kteří vyplní formulář a Google si je vybere k testování.

Vertex AI je ucelená platforma a pro práci s generativní umělou inteligencí a její hosting v ekosystému Google Cloud. Můžete s ní a na serverech Googlu trénovat své vlastní modely, anebo klidně používat už ty hotové jako koncovou službu pro vývojáře – skrze API.



Google Cloud zesílí na poli AI spojenectví třeba s podnikovým hegemonem SAP

„Zahrada modelů“ se stovkou předních AI

A že jich tam je, Google totiž hostuje více než sto modelů vlastní i cizí provenience. Říká tomu Model Garden a vedle jeho vlastního velkého jazykového modelu PaLM 2, který pohání chatbota Bard, tu najdete třeba momentálně velmi sledovaný model Claude 2 od Anthropiku. Mnozí jej co do kvality srovnávají s pokročilým modelem GPT-4 od OpenAI.



Prosil bych tři modely chatbotů a dva na generování obrázků. Děkuji pěkně

Google do Antrhopiku v minulosti sám masivně investoval, a tak toto partnerství do jisté míry připomíná svazek Microsoftu a OpenAI, jehož modely z rodiny GPT jsou zase k dispozici skrze Azure.

PaLM 2 a Claude 2 doplňuje také nová generace Llama 2 od Facebooku, obrazové generátory Stable Diffusion a mnohé další prakticky pro všechny domény počínaje textem a konče hlasovou syntézou i převodem mluveného slova na text.



S PaLM 2 se spojíte skrze API, v případě Llama 2 můžete nastartovat kontejner s celým jejím modelem a Claude 2 je na Google Cloud jen hostovaný a musíte použít API od jeho výrobce

Některé modely můžete použít skrze REST API od Googlu, jiné (zatím včetně zmíněného Claude) skrze API samotného tvůrce, no a u jiných si můžete hrát přímo se surovým modelem, což se týká třeba zrovna Llamy od Facebooku.

Generative AI Studio je testlab pro neuronky

Vybrané AI modely z produkce Googlu si mohou uživatelé Cloudu vyzkoušet v nové webové aplikaci Generative AI Studio a bez nutnosti jakéhokoliv programování a používání API. K dispozici je studio pro jazykovou, hlasovou a vizuální doménu.



PaLM 2 proměněný do robota Mirka, který miluje Brno a jiné české vesnice

V jazykovém studiu poháněném různými variantami velkého modelu PaLM 2 si pokecáte s chatbotem odladěným pro vědecké debaty nebo třeba s chatbotem optimalizovaným pro zákaznickou péči.



Toto je praktické. Google Cloud nabízí desítky příkladů pro různě specializované chatboty

Studio pak na žádost vygeneruje kód, jak se s takto nakonfigurovaným robotem spojit skrze API a skutečně ho využít v reálném scénáři.

Hrajeme si s obrázky

Ve studio pro experimenty s vizuálními modely si momentálně všichni registrovaní uživatelé na Cloudu mohou vyzkoušet třeba generování popisků pro fotografii.



Generative AI Studio a vytvoření popisku k fotografii

Neuronka Googlu se pokusí rozpoznat, co je na fotografii a vytvoří anglický text. Na příkladu výše s autorem článku ležícím v posteli s laptopem a vánoční čepicí tak zcela korektně odpověděla slovy:

A man in a santa hat is laying on a bed with a laptop

Další funkcí je vizuální Q/A, tedy kladení otázek k fotografii. Takhle to dopadlo, když jsem se robota zeptal, kolik je na fotografii vánočních stromků.



Generative AI Studio a dialog o obrázku

Odpověď byla opět bezchybná:

How many Chrostmas trees do you see?

2

Vizuální Q/A je hezkou demonstrací, jak podobnou AI technologii skrze Google Cloud API napojit třeba na nějakého kapesního asistenta pro nevidomé. Třeba v podobě mobilní aplikace s hlasovým vstupem, přičemž nevidomý namíří kameru směrem svého zájmu a zeptá se, co se tam děje.

Věděli jste, že i Google má své „Midjourney“?

Poslední atraktivní funkcí vizuálního studia je konečně obrázkový generátor s podporou inpaintingu (dodatečných úprav) podle textového promptu Imagen. Leckoho jistě překvapí, že i Google nabízí vývojářům něco podobného jako Midjourney, DALL-E nebo Stable Diffusion.



Imagen a prompt: portrait of a french bulldog at the beach, 85mm f/2.8

Těžko ale říci, jak je to vlastně dobré a jestli to snese srovnání právě s Midjourney, který i nadále zůstává naprostou špičkou v oboru. Generování obrázků je totiž další funkcí, jenž je i po dlouhých měsících stále na pozvánky.

Na konferenci Cloud Next sice inženýři z Googlu oznámili, že Imagen opět vylepšili, umí generovat fotorealistické tváře a další objekty, nicméně sami to posoudíme až v okamžiku, že se funkce dostane do stavu GA – General Availability – obecné dostupnosti pro široké spektrum zákazníků s účtem na ekosystému Cloud.



Obrázkový AI generátor od Googlu je k dispozici stále jen v uzavřené betě na pozvánku

Snad nebudou v Googlu příliš otálet, jestli totiž v roce 2023 naplno propukl tržní boj o umělou inteligenci, v roce 2024 ještě mnohem zesílí. Štěstí bude přát těm nejodvážnějším a příběh OpenAI ukazuje, že to může být i příště klidně nějaká relativně malá laboratoř a startupový jednorožec.