Google musí v EU zaplatit pokutu 2,4 miliardy eur kvůli vyhledávači, s odvoláním neuspěl

Píše se 27. červen 2017 a Google (resp. mateřský Alphabet) dostává od Evropské komise první ze tří miliardových pokut za zneužívání dominantního postavení. Ta první se týkala zvýhodňování vlastního srovnávače zboží v běžných výsledcích vyhledávání na úkor konkurenčních produktů. Komisi měl za porušení antimonopolních zákonů zaplatit 2,42 miliardy eur.

Evropská komise potvrdila obří pokutu pro Google. Platit bude rekordní 2,4 miliardy eur

Firma se proti pokutě ihned odvolala, avšak Tribunál EU dnes po čtyřech letech rozhodl, že verdikt Komise platí a stejně tak i vyměřená pokuta. Proti tomuto rozhodnutí se americká firma může odvolat ještě k nejvyšší instanci (Soudnímu dvoru EU), nicméně zatím se k situaci nevyjádřila.

Tribunál zopakoval, že proti Googlu hrály tři okolnosti:

V obecném vyhledávači generuje velký provoz mířící na specializované vyhledávače (tedy i srovnávače cen).

Uživatelé obvykle neprocházejí několik stránek s výsledky, ale klikají na to, co je nahoře.

Umístěním vlastního srovnávače cen na prominentní místo nad placené i organické výsledky citelně zasáhlo navštěvnost konkurenčních srovnávačů.

To vše podle orgánů EU platí ve 13 zemích unie, mezi něž se řadí i Česko. Tribunál ve verdiktu také upozornil na fakt, že od začátku sporu Google upravil pravidla a do boxíku nad běžné výsledky zařadil také výsledky z ostatních srovnávačů. Za ty ale musí konkurenti platit jako za jinou inzerci. Tribunál doslova říká, že Google z konkurentů udělal své zákazníky. Rozhodnutí by mohlo mít vliv i na související spor mezi ním a českou Heurékou, která americkou firmu zažalovala loni a požaduje po ní 400 miliónů.

Google se odvolal i proti dvěma následujícím verdiktům, tam ale řízení dosud probíhá. Za monopolní praktiky na Androidu mu Komise v roce 2018 vyměřila dosud rekordní pokutu 4,34 miliardy eur, o rok později schytal dalších 1,49 miliardy za vynucování ekluzivity reklamech na webech třetích stran

Zdroj: Tribunál EU via The Verge