Google odpískal další projekt. Zavře herní studia Stadie

Sen jménem Stadia dostává první trhliny, služba odteď budou pouze poloviční. Když ji Google před dvěma lety oznamoval, sliboval novou herní platformu konkurující Sony, Nintendu a Microsoftu. Jen místo konzole měl streamovací servery. Po vzoru soků měl také plány s vývojem vlastních exkluzivních her.

Jenže to už neplatí. Viceprezident Googlu a šéf Stadie Phil Harrison včera potvrdil, že firma zavírá herní studio Stadia Games and Entertainment sídlící v kanadském Montréalu. Zkušená ředitelka Studia Jade Raymond, která v pozici producentky v minulosti pomáhala Ubisoftu rozjet série Assassin’s Creed a Watch Dogs, z firmy odchází „za jinými příležitostmi“.

O práci přijde i 150 vývojářů, grafiků a dalších kreativců, část z nich ale v Googlu zůstane a bude se věnovat jiným věcem. Jak ale trefně poznamenal novinář Jason Schreier, většina lidí do Stadie přišla dělat hry, ne funkce pro Gmail.

„Streamovat hry na libovolnou obrazovku je budoucností tohoto odvětví. Nadále budeme investovat do Stadie, abychom našim partnerům a komunitě přinášeli nejlepší možné cloudové hraní. Tohle byl cíl Stadie už od začátku,“ říká Harrison.

Stadia jako taková tedy zůstává coby platforma určená pro třetí strany. Google ji chce nadále vylepšovat a chce také rozšířit partnerství se studii a vydavateli. Ideálně, aby na ní vycházelo tolik her co na PlayStationu a Xboxu.

Co v oznámení nezaznělo, je konkrétní důvod zavření studia. Harrison sice říká, že vývoj her je nákladný a trvá mnoho let. Jenže montréalská pobočka fungovala teprve rok a půl a zatím neměla ani šanci cokoliv ukázat.

Amazon se také potácí

Google ale možná vycítil, že by se mohl dostat do podobných problémů jako Amazon. Ten sice streamovací službu Luna spustil teprve loni, ale herní studia zakládal už pár let předtím. A zatím je to velký průšvih.

Podle Bloombergu utápí ve vývoji půl miliardy dolarů ročně, avšak výsledky se nedostavují. Loni vydaná online střílečka Crucible fungovala jen krátce. Hrálo ji málo lidí, proto ji Amazon stáhl a zkouší ji předělat.

Firma kromě toho pracuje na dvou nových MMO. Původní fantasy New World a pak hře ze světa Pána prstenů. Ta druhá je ještě daleko, nicméně New World mělo vyjít letos. Námět i první reakce v zahraničí ale poukazují na to, že je dost rasistická a v dnešní atmosféře vydat takovou hru bude velký problém.