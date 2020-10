Google platí Applu miliardy dolarů za to, že je výchozím vyhledávačem. Jde o zneužití monopolu? Rozhodne soud

V Evropě i USA vře boj proti technologickým velikánům z různých oblastí - ať už jde o „optimalizaci“ daní nebo monopolní praktiky. Minulé úterý Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických podalo žalobu na Google, který má dle tvrzení používat monopolní praktiky zneužívající jeho pozici v oblasti vyhledávání a reklamy.

Jak upřesnil web The New York Times, jedním z klíčových bodů je i smlouva mezi Googlem a Applem, která se týká přednastaveného vyhledávače v zařízeních Applu. Google totiž ročně platí Applu 8 až 12 miliard dolarů za to, aby v prohlížeči Safari na MacBooku nebo iPhonu či iPadu byl vyhledávač Google. Pokud chce uživatel používat jiný vyhledávač, musí jít do nastavení a základní volbu přenastavit.

Jedná se o obří částku - pro Apple je to 14 % až 21 % ročního příjmu a pro Google je to pochopitelně největší částka, kterou platí jednomu subjektu. Má to svůj důvod - téměř polovina internetového provozu skrze vyhledávač pochází právě ze zařízení Applu.

Žalobci tuto dohodu vidí jako znevýhodnění konkurence na trhu a využívání monopolního postavení. Uvidíme, jak se bude soud dále vyvíjet, protože žalobci jistě nenechají bez povšimnutí ani Apple, který tuto dohodu s Googlem uzavřel.

Pokud by se dohodu podařilo zrušit, byl by to obrovský problém pro Google, který by mohl přijít o obrovský objem provozu, což by se podepsalo i na příjmu z reklam, tedy jeho hlavního příjmu. Apple by této situace navíc mohl využít pro vlastní posun v oblasti vyhledávání - v minulosti se již spekulovalo nad tím, že Apple chystá vlastní vyhledávač a využijete k tomu například akvizici stále populárnějšího anonymizovaného vyhledávače DuckDuckGo.com.

