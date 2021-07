Google si jarními úklidy zkazil renomé a teď to chce napravit. Nejdříve v systému Cloud

Google neustále produktově experimentuje, spouští nejrůznější drobné funkce i o něco větší služby, načež je v rámci svých jarních úklidů a v relativní tichosti likviduje. Firma byla taková už od svého počátku a tento agilní přístup je v podstatě součástí její filozofie. Z hlediska uživatele a zákazníka nicméně přináší i stinnou stránku naprosté nejistoty.

Online hřbitov služeb Googlu ukazuje, jaké služby jsme měli, ale Google je ukončil. Počet náhrobků překvapí

Nikdy nevíte, kdy v Mountain View zase něco zruší, a tak už raději ani příliš nezkoušíte některé jeho bokovky, které netvoří (snad) bezpečnou páteř celého ekosystému. Krásným příkladem budiž Stadia. Zatímco Gmail Google nikdy nezruší, streamování her, které už na první pohled není nikterak vysokou prioritou, to má krajně nahnuté.

Zatímco u B2C se to dá ještě akceptovat – zvláště vzhledem k použitému obchodnímu modelu, u B2B nabídky pro podniky a profesionály by to už byl problém. A také že je.



Přehled aktivovaných služeb uživatelem v ekosystému Google Cloud

Týká se to třeba serverové infrastruktury Google Cloud, která se dnes skládá z desítek a stovek nejrůznějších dílčích API a funkcí, ty se ale neustále mění a vývojáři z firem, aby se vyvarovali všudypřítomného slovíčka deprecated, pak musejí své aplikace postavené na těchto API průběžně aktualizovat. No, anebo zmigrují do jiného cloudu počínaje Amazonem a Microsoftem a konče IBM a Oraclem.

Takto označená API nezrušíme, slibuje Google

V Googlu si toho jsou zjevně vědomi, představili totiž nový štítek Enterprise API. V podstatě je to paralela zkratky LTS, na kterou jsou firmy zvyklé zvláště z operačních systémů a rozsáhlejších softwarových produktů. Long-Term Support (v případě Microsoftu LTSC – Long-Term Servicing Channel) slibuje prodlouženou podporu a hlavně zajištěnou rigiditu softwaru samotného.



U čeho svítí Enterprise API, to Google nezruší

To znamená, že v půli životního cyklu nedorazí systémová aktualizace, která to celé rozbije. Jedním z těch, kteří princip LTS dovedli k dokonalosti, je třeba linuxový operační systém Debian. Díky svému konzervativnímu přístupu je natolik stabilní, že se stal základem mnoha dalších odvozených linuxových distribucí.

V případě Googlu nově platí, že u všech technologií, API a produktů v ekosystému Cloud, které budou označené štítkem Enterprise API, mají zákazníci zajištěno, že budou fungovat stále stejně. No, a pokud firma vypustí do oběhu novou a verzi, ta bude i nadále zpětně plně kompatibilní, aniž by musela banda vývojářů svůj produkt stále dokola přepisovat.



Apps Script API umožňuje komunikaci se stejnojmennou technologií. I to bude chráněné proti zbrklým změnám, respektive bude zpětně kompatibilní

Pokud bude muset Gogole přece jen nějaké takto označené API dramaticky změnit, bere dle svých slov veškeré náklady na sebe, byť to asi nebude znamenat finanční odškodné, ale maximální výpomoc s přechodem.

V naprosto specifických případech si pak firma vyhrazuje právo i takto označené API zrušit nebo změnit, mělo by se to ale týkat jen situací, kdy se dostane do křížku třeba s autorskými a jinými právy.