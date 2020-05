Google si posvítí na nepořádek ve svých instantních komunikátorech

Google loni na podzim přetáhl do své stáje Javiera Soltera, který do té doby úřadoval v Microsoftu, kde měl na starost kancelářské aplikace Office. Ty jako viceprezident a generální manažer G Suite spravuje i v Googlu, čerstvě ale dohlíží také na všechny komunikační služby včetně telefonní aplikace na Androidu.

Pozorovatelé rázem zbystřili, instantní komunikátory, videokonference a vše další totiž pod střechou Googlu poslední roky působí tak trochu jako rozsypaný čaj. Zatímco v dávné minulosti měl Google jen svůj GTalk a Voice pro SIP hovory, postupem času přibyla celá armáda všemožných IM komunikátorů a hlavně se mezi nimi všemožné přelévaly jejich funkce.

Takže klíčový Hangouts chvíli uměl spravovat také SMS, pak o tuto funkci zase přišel. Chvíli byl hlavní aplikací pro videochat, pak se objevily další, pak přibyly ty ryze podnikové (Meet a Chat) a tak dále a a tak podobně.

Výsledkem je situace, kdy vlastně nemůžeme s jistotou říci, co je na poli instantních komunikátorů vlajkovou lodí Googlu. Pro Facebook je to bezesporu jeho Messenger, Pro Microsoft Skype/Teams, ale jak je tomu v případě Googlu, neví aktuálně snad ani on sám.

Soltero by to mohl změnit, byť rozhodně nemáme očekávat opětovnou integraci do jakési komunikační superaplikace na všechno. Podle Googlu totiž současný stav „každá aplikace na něco trošku jiného“ uživatelům vlastně vyhovuje, a tak bude cílem Solterovy mise spíše vyšší koherence – jednotnost vize, aby opravdu dávalo naprosto všem smysl používat aplikaci A na činnost A a aplikaci B na činnost B, aniž by se v tom kdokoliv ztrácel.

Nelze než doufat, že se to povede a že sami zaměstnanci Googlu nebudou nakonec stejně jako v minulosti preferovat k videokonferencím konkurenční Zoom.