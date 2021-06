Google už má zase na krku Evropskou komisi, opět kvůli reklamě

Evropská komise zahájila další vyšetřování Googlu kvůli možnému porušení antimonopolních pravidel. Podle Margrethe Vestagerové, výkonné místopředsedkyně Komise zodpovědné za hospodářskou soutěž, hrozí, že se Google snaží vytěsnit konkurenty z „řetězce reklamních technologií“.

Ten podle Komise sestává ze tří bodů: shromažďování údajů pro cílení reklam, prodej reklamního prostoru a zprostředkování reklam. Google působí na všech třech úrovních a jeho potenciální konkurenti ale ani partneři nemají rovné podmínky. Při vyšetřování se chce zaměřit hlavně na to, že:

Na YouTubu je povinné pro zadávání kampaní používat pouze reklamní nástroje Googlu, konkrétně Display & Video 360 (DV360) a Google Ads.

Google Ad Manager je povinný pro zobrazování reklamy na YouTubu.

Google brání třetím stranám (vydavatelům, inzerentům i zprostředkovatelům reklam) v přístupu k datům o totožnosti nebo chování uživatelů, přestože on je má a využívá.

Google chce zrušit reklamní cookies a nahradit je novou technologií Privacy Sandbox / FLoC, která bude pro třetí strany prakticky neprůhledná.

Zároveň plánuje zakázat předávání reklamní ID na Androidu, pokud o to uživatelé požádají. (Jako to dělá Apple v iOS 14.)

Komise jedním vyšetřováním sleduje hned několik věcí. Chce zjistit, nakolik škodlivé je, že vše související s reklamou na YouTubu, který patří Googlu, spravuje sám Google. A pak to, že má data, se kterými se nechce podělit. V druhém bodě se ale tlučou dvě protichůdné politiky EU. Google se prý brání předávání uživatelských dat třetím stranám, což škodí konkurenci, ale zároveň je to zárukou, že Google s ním nesdílí citlivá data uživatelů, o které se Komise tak stará.

Předjímat výsledek vyšetřování je nemožné, také to možná potrvá několik let. Jisté je jen to, že Google zatím ze všech antimonopolních šetření na úrovni EU odešel jako poražený a s vysokou pokutou. V roce 2017 mu EK vyměřila 2,4 miliardy eur za zvýhodňování vlastních služeb ve vyhledávači. O rok později to bylo rekordních 4,3 miliardy eur za budování monopolu na Androidu. A v roce 2019 musel zaplatit 1,5 miliardy eur, protože vydavatelům bránil používat jiného reklamní systémy.

