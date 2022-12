Google v Česku skryje náhledy článků. Co to znamená pro uživatele, co to znamená pro vydavatelství

Novela autorského zákona budí emoce. Zákon má online médiím umožnit výběr licenčních poplatků od velkých digitálních platforem, které zobrazují úryvky jejich článků. Google už oznámil, že pokud bude návrh přijat, bude v Česku ve vyhledávači a agregátoru zpráv ukazovat jen titulky. Informaci přinesla ČTK.

Vyvstává otázka, jak by krok ovlivnil čtenářstvo, média a technologické firmy. Google poskytuje službu, na které vydělává (vyhledávač zobrazuje reklamy, News nikoli). Média bez ní nedokáží tak efektivně dostat svůj obsah k publiku.



V praxi by to mohlo vypadat zhruba takhle. Obrázek jsme vytvořili v editoru, zakryli jsme úryvky. Jde tedy jen o vizualizaci, nikoli o konečnou podobu výsledků vyhledávání.

Ukazuje to starší případ s vydavatelstvím Axel Springer, toho času vydavatel největšího evropského deníku Bild, které se s Googlem neshodlo na licenčních poplatcích. V News a vyhledávači se pak ukazovaly jen titulky bez úryvků. Po pár týdnech vydavatel svůj obsah do googlovských služeb vrátil, protože zaznamenal dramatický propad v návštěvnosti.

Španělsko v roce 2014 nařídilo placení licenčních poplatků za zobrazování náhledů článku. Google reagoval vypnutím News v zemi před koncem roku. I zde média zaznamenala určitý propad externích návštěv, celkově návštěvnost tak dramaticky ovlivněna nebyla. Agregátor oznámil návrat do země loni, když Španělsko schválilo přijetí evropské copyrightové směrnice.

Ta totiž umožní, aby vydavatelé s technologickými platformami uzavřeli smlouvu, která bude vyhovovat oběma stranám.

Česko směrnici implementuje pozdě

Zmíněná copyrightové směrnice je důvodem, proč se v Česku novelizuje autorský zákon. Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu vešla v platnost 7. června 2019. Jejím cílem je podpořit postavení vydavatelů na internetu, aby bylo férové. Členské státy ji měly implementovat do 7. června 2021.

Po pár měsících ji implementovala Francie a články vydavatelů, kteří se s Googlem a dalšími nedohodli, jsou od té doby v agregátorech nebo vyhledávačích zobrazovány bez úryvků. Google se totiž rozhodl, že za úryvky platit nebude, takže je ukáže jen tehdy, když mu je poskytne vydavatel.



Tahle podoba slavné stránky možná bude zanedlouho minulostí

Česká implementace se až teď přiblížila definitivnímu přijetí. Původní návrh novely zákona vláda předložila Poslanecké sněmovně v listopadu 2021, tj. v době, kdy už měla být implementace několik měsíců hotová. Přesto první čtení proběhlo až v březnu následujícího roku. V říjnu byl návrh schválen ve třetím čtení a během listopadu přistál v Senátu.

Dne 30. listopadu prošel posledními výbory a o den později o něm jednal Senát, který k návrhu nepřijal žádné usnesení. Jeho lhůta pro posouzení končí 7. prosince, což s ohledem na uvedené znamená, že novela autorského zákona za pár dní zamíří k podpisu prezidentem v podobě, v jaké vyšla z Poslanecké sněmovny.

Google omezí své služby

Proč novela autorského zákona budí takové emoce? Google se drží svého dlouhodobého názoru a za úryvky článků platit nechce. Spotřebitelé a spotřebitelky by tedy mohli narážet na titulky bez úryvků v News nebo vyhledávači. Snížilo by to komfort při používání služeb jako News. Podobně omezené mohou být další služby jako Facebook. Jejich stanoviska ale neznáme.

Mluvčí Googlu Alžběta Houzarová pro ČTK řekla, že novela představuje nepřiměřené finanční a provozní riziko. Proto by v případě přijetí nejen vypnul náhledy článků, ale také by ukončil program News Showcase. Díky němu původně placené články zaujímají místo ve speciálních panelech v Google News, přičemž médiím jde část zisku. Google se takto dohodl s několika vydavateli.

Podle novely může firma jako Google bezplatně použít titulek článku a hypertextový odkaz. Tzv. velmi krátký úryvek lze na internetu používat, v praxi je však přístup k němu komerčním podnikům znemožněn (viz bod 58 v evropské směrnici). Návrh novely podporují Unie vydavatelů*, Sdružení pro internetový rozvoj nebo ministr kultury Martin Baxa.

„Od novely autorského zákona si slibujeme, že dojde k nastavení férových podmínek pro dohodu mezi tvůrci obsahu a těmi, kteří výsledky jejich práce využívají, a to povede ke spravedlivé odměně za úsilí vynaložené na vytváření obsahu na straně vydavatelů,“ komentuje přijetí novely Tereza Tůmová, výkonná ředitelka SPIR.

Proti je naopak Asociace online vydavatelů, která zdůrazňuje, že je v zájmu médií, aby se s technologickými firmami dohodla na férových podmínkách. Asociaci se nezdá sankcionování platforem, pokud nebudou mít snahu se dohodnout a jednat v dobré víře. Aktuální podoba novely by umožnila firmu pokutovat až do výše jednoho procenta ročního globálního obratu za předchozí rok.

Asociace se obává vleklého soudního sporu a negativního dopadu na média. Navrhuje, aby se sankce týkaly obratů na místním trhu, a to ve výši 15–20 %. Prohlášení podpořili i Syndikát novinářů, Nadační fond nezávislé žurnalistiky nebo Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu. Média budou moci s technologickými podniky vyjednávat prostřednictvím kolektivního správce.

Mimochodem, Google nedlouho před přijetím evropské copyrightové směrnice hrozil, že bude skrývat většinu obsahu ve vyhledávači. Už tehdy ukázal, jak by to mohlo vypadat, nebylo ale jasné, zda blafuje.

*Členem Unie vydavatelů je také firma Czech News Center, která vydává Živě.cz.

Zdroje: Asociace online vydavatelů | České noviny | Document 32019L0790 / EUR-Lex | The Keyword | Pořad 3. schůze Senátu v 14. funkčním období | Sněmovní tisk 31 / psp.cz | Unie vydavatelů ČR | The Verge