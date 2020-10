Google zažil další rekordní čtvrtletí, čtyři pětiny příjmů pochází z reklam

Alphabet oznámil výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí roku 2020. Firma stále jede jako dobře namazaný stroj a i před pandemii covidu dosáhla rekordních čísel.

Společnost během tří měsíců utržila 46,2 miliardy dolarů, mezi ročně o 14 % víc. Loni nicméně rostla o 20 %, takže v tomto ohledu je vidět zpomalení, mj. právě kvůli covidu a oslabení inzertních příjmů. Provozní zisk vzrostl o 24 % na 11,2 miliardy dolarů.

Páteří Alphabetu zůstává Google. Všechny ostatní společnosti holdingu utržily jen 178 milionů dolarů, zato však skončily v provozní ztrátě ve výši 1,1 miliardy dolarů. Google utržil 46 miliard a dosáhl zisku 12,6 miliardy.

Reklamní příjmy tvoří 80 % celého Alphabetu, do kasy přinesly 37 miliard dolarů, z toho 26,3 miliardy pochází z vyhledávače, 5 miliard z YouTubu a 5,7 miliardy pak z inzerce na webech a v aplikacích partnerů. Z cloudových služeb do kasy přiteklo 3,4 miliardy dolarů, ostatní produkty Googlu (hardware a služby mimo cloud) měly na svědomí 5,5 miliardy.

Do dalších čtvrtletí Alphabetu promluví významné události. Finanční ředitelka firmy Ruth Porat řekla Bloombergu, že do konce roku by firma měla pohltit Fitbit. Akvizici vyjde na 2,1 miliardy dolarů.

V miliardovou loterii by se mohl změnit také soud v USA, kde tamní ministerstvo spravedlnosti žalovalo Alphabet kvůli údajnému zneužívání dominantního postavení na trhu s vyhledávači. Obří pokuty již v minulých letech schytal v EU. Evropská komise mu napařila 2,4 miliardy eur kvůli monopolním praktikám ve vyhledávání, 4,3 miliardy kvůli monopolu na Androidu a 1,5 miliardy kvůli online reklamě.

