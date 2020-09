Herní zemětřesení. Microsoft za 7,5 mld. dolarů kupuje tvůrce Dooma, The Elder Scrolls a Falloutu

Tak tohle asi nikdo nečekal. Microsoft právě oznámil, že za 7,5 miliardy dolarů kupuje ZeniMax Media. Ke svým stávajícím 15 herním studiím sdruženým v rodině Xboxu tak přidá rovnou osm dalších (Bethesda, id Software, Arkane…), které mají na svědomí největší nebo nejpopulárnější tituly na světě.

Pod Xbox Game Studios tak budou spadat série jako The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, Quake nebo Dishonored. Microsoft již slibuje, že tyto hry brzy zamíří do Game Passu na Xbox a PC.

ZeniMax je v tuto chvíli jedním z mála vydavatelů, jehož studia portují i velké AAA hry na Nintendo Switch. Firma také podepsala dohodu se Sony, pro které exkluzivně chystá střílečku Deadloop (Arkane Studios) a akční adventuru Ghostwire: Tokyo (Tango Gameworks). Tyto hry mají nejdříve vedle PS5 vyjít jen na Windows. Na Xboxu se objeví až později, možná až za rok.

Velkou neznámou jsou také plány do budoucna. Pokud se značky ZeniMaxu skutečně neobjeví na konkurenčních platformách, způsobí to velký poprask. Oživeno: Šéf herní divize Microsoftu Phil Spencer řekl pro Bloomberg, že vývoj her pro ostatní platformy budou posuzovat titul od titulu. Pravděpodobně tak multiplayerové a jiné hry s velkými komunitami bude chtít rozšířit všude možně a vydělávat na mikrotransakcích a jiných službách podobně jako dnes v Minecraftu.

Todd Howard z Bethesdy zatím naznačil jen to, že se těší na Xbox Series S|X a že jejich nový engine, který má pohánět chystané vesmírné RPG Starfield i budoucí The Elder Scrolls VI, bude plně připraven na hardware nové generace.

V jedné rodině až za rok

Obchod ještě musí schválit regulační úřady, jeho dokončení tak Microsoft očekává až na druhou polovinu 2021. Spolu se značkami získá i více než 2300 zaměstnanců.

Jde o třetí největší akvizici Microsoftu v historii. Více zaplatil jen za Linkedin (26,2 mld. dolarů) a Skype (8,5 mld.). Na 7,5 miliardy jej ale vyšel i Github a o tři sta milionů levněji získal mobilní divizi Nokie. Jeho dosud největším herním obchodem bylo pohlcení Mojangu v roce 2014. Za tvůrce Minecraftu tehdy zaplatil 2,5 miliardy.

V poslední době se v souvislosti s Microsoftem spekulovalo, že by mohl koupit herní studia Warner Bros., Remedy nebo – opětovně – Bungie. ZeniMax je ale co do rozsahu všechny převyšuje.