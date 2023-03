Hlavní architekt Raja Koduri opouští Intel. Zakládá startup věnující se AI

Raja Koduri oznámil, že po pěti letech opouští Intel. V roli hlavního architekta dohlížel na vývoj CPU, GPU i AI akcelerátorů. Výkonný ředitel Intelu Pat Gelsinger mu děkuje za odvedenou práci, hlavně tři loni uvedené řady grafických čipů. Důvod odchodu ani jeden z nich ale nepotvrdil.

Víme jen to, že Koduri se po dekádách práce v hardwarových laboratořích přesune do těch softwarových. Zakládá firmu, která se bude zabývat generativní AI pro potřeby videoher a jiné zábavy. Bližší informace chce sdělit v nejbližších týdnech.

Koduriho životopis je hodně široký. V roce 1996 nastoupil do S3 Graphics, odkud po pěti letech utekl do ATI, kde měl na starost vývoj grafických čipů. V té roli pokračoval i poté, co firmu koupilo AMD. Mezi roky 2009 a 2013 pomáhal s grafickými technologiemi Applu, tak se ale vrátil do AMD, kde se stal vice prezidentem, šéfem grafické divize i hlavním architektem GPU. A totožnou úlohu měl od září 2017 také v Intelu, kde pak ale převzal i dohled nad jinými čipy.

Čekalo se však od něj především oživení grafické divize. Intel měl ambice vytvořit herní grafické karty i serverové a výpočetní GPU, které by se mohly poměřovat s AMD a Nvidií. A ač firma se zpožděním slibovaná GPU uvedla, nedostála očekáváním. Intel se nakonec nemohl spolehnout na vlastní výrobu (outsourcuje u TSMC), efektivita byla horší než u konkurence a v případě herních karet se dlouhodobě potýká s mizernými ovladači.

Intel zrušil grafickou divizi. S budoucími samostatnými GPU ale pořád počítá

V prosinci pak Intel dokonce samostatnou grafickou divizi zrušil a týmy rozdělil do těch, které mají na starost procesory pro osobní počítače a servery. Vývoj GPU prý poběží i nadále, ale nejspíš už nebude mít takovou prioritu. A bez Koduriho možná ani jasnou vizi.

Jeho cesta je mimochodem nápadně podobná Jimu Kellerovi. Ten coby špičkový procesorový architekt začal v malé firmě, proslul v AMD, odkud se dostal do Applu, z něhož se zase vrátil do AMD. Tam po neshodách skončil a nakonec jej ulovil Intel. A z něj pak také utekl ke startupu, který se věnuje AI. Jak přes kopírák.