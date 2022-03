HP kupuje výrobce sluchátek, která přenášela první slova z Měsíce

HP včera oznámilo svou osmou největší akvizici. Za 3,3 miliardy dolarů chce koupit společnost Poly vyrábějící sluchátka, webkamery a další produkty značky určené pro videokonference. Obchod ještě musí schválit akcionáři a úřady, dokončen by ale měl být ještě letos.

Pro HP jde o druhý podobný nákup za poslední rok. Loni firma za 425 milionů převzala od Kingstonu divizi HyperX vyrábějící počítačové periferie, sluchátka a mikrofony. Tato firma však cílila primárně na hráče, Poly se zaměřuje na podniky a profesionály.

Poly ještě ve světě nemá tak silné jméno, historie firmy ale sahá do počátku šedesátých let. Tehdy se firma jmenovala Plantronics a zabývala se výrobou headsetů pro telefonní operátory a letce. Společnost následně oslovila NASA, protože potřebovala lehkou náhlavní sadu, pomocí níž by mohli komunikovat astronauti během programů Mercury a Apollo. Na technice Plantronics se tak přenášela i slavná slova: „Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo.“

Firma byla také průkopníkem bezdrátových headsetů, na kterých pracovala již v 80. letech. Tehdy ale využívaly nespolehlivý infračervený přenos. Větší úspěchy začal Plantronics sbírat před 15 lety, když vyráběl první modely s Bluetooth. Před čtyřmi lety Plantronics za dvě miliardy dolarů koupil svého konkurenta Polycom a rok nato se přejmenoval na Poly.

HP chce touto akvizicí posílit na trhu periferií, ve kterém se točí přes sto miliard dolarů ročně. Zmiňuje přitom stále důležitější roli videokonferencí přes MS Teams nebo Zoom, které spojují lidi z celého světa. Ani dva roky po masivních lockdownech prý přitom ještě pořád není trh s headsety a kamerami dostatečně nasycený.