Hra o miliardy korun. Cetin by se mohl vrátit na burzu

Česká telekomunikační infrastruktura by se podle Bloombergu mohla po šesti letech vrátit na burzu. Z ní se stáhla v roce 2015 poté, co finanční skupina PPF odkoupila podíly minoritních akcionářů. Stejné zdroje tvrdí, že by to Cetin ocenilo na 100 miliard korun.

Cetin dostane sourozence. PPF rozdělí své operátory ve východní Evropě, jako to udělalo s O2

Veřejnou emisi akcií připouští také mluvčí PPF Jitka Tkadlecová. „PPF zvažuje jako jednu z variant také IPO společnosti Cetin. Otázky k samotnému procesu IPO jsou však v tuto chvíli zcela předčasné. Investici do Cetinu považujeme za dlouhodobou a strategickou,“ uvádí Tkadlecová.

Díky prodeji části akcií by PPF mohlo financovat velké investiční akce. Skupina Petra Kellnera loni na podzim dokončila akvizici CME (vlastníka televize Nova) v hodnotě bezmála 50 miliard korun. Letos v lednu se PPF vrátilo k námluvám s Monetou, v tuzemské bance usiluje o pětinový podíl.

Miliardové investice má před sebou také Cetin. Firma chce v příštích sedmi letech vybudovat milion optických přípojek. Kromě toho ji čeká také kompletní modernizace mobilních vysílačů, kde nasadí rádiové přístupové sítě (RAN) od Ericssonu.

Cetin letos postaví 90 tisíc optických přípojek. Rychlost v síti stoupla o 25 %

via E15