Hra Pokémon Go stále žije a zažívá rekordní žně. Rozšířená realita nepřestává bavit ani po čtyřech letech

Mobilní hra Pokémon Go je i po čtyřech letech existence zlatý důl. V loňském roce se podle analytické společnosti Sensor Tower podařilo hře prostřednictvím in-game nákupů vydělat více, než v rekordním prvním roce existence. Tehdy celý svět pohltila „pokémonní mánie“ a mnozí hře poté předpovídali brzký konec.

V roce 2017 zažila hra pokles zájmu, in-game nákupy poklesly o třetinu, a vypadalo to, že jde hra strmě z kopce. Rok 2018 však znamenal meziroční třetinový nárůst příjmů a v loňském roce Pokémon Go přidal dalších 10 procent navrch. Za loňský rok tak hra vydělala svým tvůrcům 894 milionů dolarů, v přepočtu zhruba 20,6 miliard korun.

Příjmy však nejdou jen vývojářskému studiu Niantic, část z příjmů patří firmě The Pokémon Company vlastnící licenci k Pokémonům. V té má třetinový podíl japonská společnost Nintendo, která tedy na neutuchající popularitě rovněž vydělává.

38 procent všech in-game nákupů v Pokémon Go proběhlo v USA, dalších 32 procent přidalo Japonsko. Na třetí pozici se umístilo Německo, ovšem pouze se 6% podílem. Z pohledu mobilních her s rozšířenou realitou je Pokémon Go jasná jednička, za loňský rok se mu finanční přiblížil jen Dragon Quest Walk. I tato hra však vydělala sotva čtvrtinu toho, co Pokémon Go.

Větší polovina příjmů pochází ze smartphonů s Androidem, což je v segmentu mobilních her spíše rarita. Jen za loňský rok Pokémon Go v USA eviduje 55 milionů instalací, takže je zřejmé, že pokémonní mánie v dohledné době jen tak neskončí...

Zdroj: Sensortower