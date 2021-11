Hudba a podcasty mu už nestačí. Spotify kupuje audioknižní platformu Findaway

V posledních letech se Spotify soustředilo na podcasty. V tomto ohledu má pocit, že už dosáhlo určitého vrcholu a chce expandovat jinam. Další na řadě jsou audioknihy. Očekává se, že hodnota tohoto trhu vyroste ze současných 3,3 miliardy dolarů na 15 miliard v roce 2027. To alespoň streamovací gigant tvrdí.

Proto Spotify plánuje koupit firmu Findaway, globálního lídra v distribuci audioknih. Podmínky transakce zveřejněny nebyly, takže se je dozvíme až zpětně, pokud ovšem obchod posvětí regulační úřady. To by se mělo stát do konce tohoto roku.

Spotify poslouchá již 381 milionů uživatelů, ale stále většina z nich neplatí

Streamovací služba tak získá přístup ke komplexní platformě, protože Findaway má jednak nástroje a technologii, jimiž zpřístupňuje trhu velký katalog knih, jednak komunikuje s vydavateli z celého světa. Navíc své nástroje poskytuje nezávislým autorkám a autorům, kteří tak mohou transformovat své knihy.

Na této inovaci hodlá služba stavět a do jejího rozvoje zapojí svou expertizu s personalizací a objevováním obsahu. V portfoliu Findaway najdete přes 350 tisíc titulů a obsah lokalizuje do více než osmi desítek jazyků. Jeho audioknihy oslovují 500 milionů lidí globálně, na trhu působí přes 10 let. Spotify používá 381 milionů lidí. Pustit si na něm můžete také náš Podcast Živě.

