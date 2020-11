Hyundai jedná o koupi výrobce robotů Boston Dynamics

Boston Dynamics, jeden z nejvýraznějších výrobců robotů současnosti, dost možná brzy dostane nového majitele. Agentura Bloomberg informuje, že dosavadní majitel firmy, japonská Softbank, zahájila diskuze o prodeji společnosti s korejskou automobilkou Hyundai. Akvizice může mít hodnotu až jednu miliardu (22,4 miliardy korun), nicméně ještě nic dohodnuto není, takže k převzetí nemusí dojit.

Pokud by se však prodej uskutečnil, Hyundai by se stal již třetím majitelem Boston Dynamics během posledních sedm let. Nejdříve firmu vlastnil Google, poté přešla pod křídla zmíněné Softbank. V obou případech to dávalo smysl, obě korporace aktivně do vývoje robotiky investují. Ale jak do toho zapadá Hyundai?

Ačkoli jej známe hlavně jako výrobce automobilů, v rámci holdingu existuje celá jedna skupina, které se zaměřuje na průmyslovou robotiku - oblast, které Boston Dynamics vévodí. Hyundai také stále intenzivněji prozkoumává možnosti autonomních vozidel, do dvou let by chtěl přijít se systém, který bude poskytovat provozovatelům robotaxi. Loni se zařekl, že do „budoucích technologií mobility“ investuje v příštích pěti letech 35 miliard dolarů.

Využití pro Boston Dynamics by tedy našel. Navíc výrobce robotů se již posunul od pouhého vývoje, kterému se dlouho věnoval především a začal pracovat na komercializaci svých produktů - například jeho slavného robopsa si už mohou Američané volně koupit, stačí když mají 74 500 dolarů (cca 2 miliony korun). Přechod pod Hyundai by proto pro Boston Dynamics mohl znamenat další možnost, jak uvádět produkty na trh pro komerční využití. Pracuje totiž i na nabídce robotů pro logistiku, po nichž během pandemie vzrostla poptávka.

Je to směr, kterým se ubíral Boston Dynamics již pod Softbank. Ovšem přejít od prototypů, které vídáme na videích, do větší produkce, není nic jednoduchého, především je to finančně velmi náročné. A Softbank neměla zrovna nejlepší rok. Přechod pod Hyundai, který je ochotný tyto finance poskytnout, tak může být výhodný pro všechny strany.