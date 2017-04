I nejlevnější auta budou řídit sama. Umožní to nový laserový systém Velodyne

Společnost Velodyne, která se zabývá vývojem speciálních laserových systémů pro mapování terénu – takzvaných LIDARů, oznámila úspěšný vývoj nové formy laserového systému, který bude extrémně levný – pouze stovky dolarů za jednotku. Navíc systém neobsahuje žádné pohyblivé části, takže je připraven i pro dlouhodobý provoz bez údržby.

Pokud jde o autonomní řízení, musí být auto vybavené několika typy senzorů. Jedním z hlavních, které používá třeba i systém od Googlu, je LIDAR – Light Detection and Ranging, jež pomocí laserových pulsů obvykle v oblasti úzkého spektra světla. Výsledkem je získání mapy respektive obrazu bodů s přesným určením vzdáleností, což je pro přesné autonomní řízení nutností.

Starší a u mnoha prototypů samořízených vozů ještě stále současná generace LIDARu jde poznat jednoduše – jedná o rotující válec na střeše, který řeší pokrytí a snímání laserových pulsů v okolí vozidla pomocí neustálého a rychlého otáčení. Jeden takový s označením HDL-64E nabízí i společnost Velodyne, ale skutečná revoluce přichází s mnohem jednodušší konstrukcí a hlavně nižší cenou.

Už žádná rotace

Nový LIDAR od Velodyne už nemá žádný pohyblivý rotační systém a neumísťuje se tak na střechu vozidla. Jedná se o malou krabičku o velikosti 12,5 × 5 × 5 cm, která se integruje přímo do konstrukce vozidla.

Typicky tak může být jedna vpředu, po stranách a vzadu. Díky tomu, že jeden tento LIDAR má pokrytí 120 stupňů, lze neustále sledovat veškeré dění, objekty a strukturu okolí vozidla. V rámci vertikálního snímání mají tyto LIDARy viditelnost 35 stupňů. Maximální viditelná vzdálenost objektů je až 200 metrů. Senzory používají specializované ASIC čipy přímo od Velodyne, které zpracovávají obraz do 3D mapy, kterou už si posléze výrobce musí napojit do jeho umělé inteligence pro autonomní řízení, která pak samostatné ovládá celé vozidla dle těchto a dalších dat ze senzorů.

Díky tomu bude možné zajistit fungování zcela autonomních systémů (Level 4 a Level 5).

Cena pár stovek dolarů

Hlavní a nejdůležitější zprávou ale je, že se Velodyne podařilo i přes velkou konkurenci v této oblasti (Luminar, Quanergy, Blackmore a další) jako první společnosti představit řešení, které je extrémně levné. Jeden senzor totiž bude v rámci hromadné výroby, která by měla být k dispozici v roce 2020, stát pouze stovky dolarů. Původní generace, se kterou začínal třeba i Google, stála kolem neuvěřitelných 150 tisíc dolarů. V případě jednoho autonomně řízeného vozidla by tak mělo jít o náklady v oblasti nižších jednotek tisíc dolarů. Díky tomu bude možné takové systémy integrovat i do těch nejlevnějších automobilů.

Pro rozšíření je nízká cena důležitá – s větším počtem vozidel s řízením bez řidiče, které budou jezdit po silnicích a sbírat mapové podklady, se zrychluje i celkové učení systémů, které si tak poradí se stále větším počtem situací a míst.

Kdo dřív přijde, ten dřív jede

Dle zástupců Velodyne je v tomto směru důležitá rychlost, se kterou se zařízení dostane na trh, protože velkou část funkčnosti a tedy i úspěchu tvoří software. Jakmile výrobci začnou implementovat své systémy na konkrétní LIDAR, bude pro ně výhodné zůstat právě na daném hardwaru.

Velodyne se tak snaží se dostat na trh s tímto levným řešením jako první. První vzorky chce dostat k výrobcům už tento rok, výrobu finálních kusů rozjet už příští rok a v rámci roku 2020 mít k dispozici automatizovanou hromadnou výrobu, která pokryje vysokou poptávku automobilek.

Pokud se ale ptáte, co je tedy ve vozidlech Tesla, tak ty žádný LIDAR nepoužívají. I když si odborníci dříve mysleli, že bez LIDARu autonomní systém postavit nejde, Tesla využívá jiné typy senzorů a v kombinaci je schopná vytvářet podobné mapy okolí vozidla už od minulého roku, kdy začala do všech vozů integrovat druhou generaci hardwaru s radarem, spoustou kamer a sonarů pro autonomní řízení. Dle vyjádření bude tato výbava po finalizaci softwaru stačit pro provoz autonomního systému čtvrté a páté úrovně.