IBM ruší služebky, Microsoft nařizuje Home Office. Technologické firmy reagují na koronavirus

Koronavirus už se zasloužil o zrušení mnoha významných technologických akcí, ať už jde o výstavy, kongresy nebo vývojářské konference. Opatření jdou ale dál a dotknou se i běžného fungování firem. V IBM nyní zaměstnanci dostali zákaz cestování v rámci interních porad a v Microsoftu má zůstat pracovat doma každý, kdo může.

Podobná opatření se pochopitelně zavádějí i v dalších firmách, a to nejen technologických. Pokud se nejedná o výrobní podniky, ale kancelářské pozice, začínají se hojně využívat videokonference a možnost práce z domova. Omezují se mítinky a interní služební cesty v rámci poboček.

Na aktuální opatření lze nahlížet ale i pozitivně, protože mají přínosný ekologický dopad. Útlum výroby a cestování má v Číně za následek to, že zde najednou mají výrazně čistější ovzduší. Razantní pokles výskytu oxidu dusičitého je až ohromující. Tento skleníkový plyn dokážou monitorovat satelity NASA a ESA, které nyní poskytly srovnávací snímky z ledna a února:



Pokles koncentrace NO₂ nad Čínou mezi lednem a únorem (zdroj: NASA)

Pokud se při stávajících opatřeních prokáže, že zaměstnanci dokážou být stejně produktivní i s omezeným cestováním do kanceláří a na porady, mohlo by to mít dlouhodobě pozitivní ekologický důsledek. Samozřejmě by nebyl tak ohromující jako nynější situace v Číně, na které se podepisuje především řada dočasně uzavřených výrobních závodů, ale i tak by byl přínos znatelný.