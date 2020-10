IBM se rozdělí na dvě společnosti. Jedna bude zaměřena na cloud, druhá na zbytek podnikání

Významný krok oznámilo tento týden IBM. Za pár měsíců se rozdělí na dvě samostatné společnosti, které budou veřejně obchodovatelné. Snaha je vyvrcholením dlouholetého úsilí firmy zaměřit se na cloudové služby a umělou inteligenci, tedy segment s vyšší marží. Ostatní aktivity, které nejsou z dnešního pohledu až tolik atraktivní, budou přesunuty právě do nové společnosti.

Rozdělení by mělo vstoupit v platnost koncem příštího roku, IBM kvůli tomu očekává mimořádné náklady 2,5 až 5 miliard dolarů. Druhá společnost, která vznikne, zatím nese pracovní název NewCo, o oficiálním se teprve rozhodne. Bude mít 90 tisíc zaměstnanců a zaměří se především na obsluhu datových center. Očekávaný roční obrat je 19 miliard dolarů, čímž se má okamžitě stát významným hráčem na poli infrastrukturních služeb.

Šéf IBM Arvind Krishna označil krok za významný posun v tom, jak IBM bude pracovat. Popsal také, že firma má se „zbavováním“ se svých aktivit dlouholeté zkušenosti. „V 90. letech jsme odprodali síťování, na přelomu tisíciletí jsme odprodali počítače, před pěti lety jsme odprodali polovodiče, protože nic z toho už pro nás nemělo integrovanou hodnotu,“ popsal Krishna, jak firma postupně prodávala jednotlivé divize.

Rozdělení je trochu jiná situace, ale pořád jen určitá forma toho, jak si uvolnit ruce a zaměřit se pouze na to, co IBM chce – hybridní cloud. Krishna s touto strategií počítá, byl to právě on, kdo zprostředkoval nedávný gigantický nákup společnosti Red Hat za 34 miliard dolarů. Šlo o největší akvizici v historii IBM, která se stala významnou i pro Česko. Red Hat v Brně provozuje jedno ze svých nejdůležitějších vývojových center.