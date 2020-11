IBM se v Evropě chystá propustit 10 tisíc zaměstnanců. Výpovědi zasáhnou i Slováky

IBM má v plánu propustit v Evropě okolo 10 tisíc pracovníků v rámci plánované restrukturalizace, kdy se společnost rozdělaní na dva samostatné subjekty. Zrušeny budou pozice, které se věnují méně výdělečné části podnikání IBM, hlavně infrastrukturním službám. Informovala o tom agentura Bloomberg.

IBM se rozdělí na dvě společnosti. Jedna bude zaměřena na cloud, druhá na zbytek podnikání

Propuštěno bylo mělo být 20 procent celkové pracovní síly IBM v Evropě, přičemž největší počet výpovědí se bude týkat zaměstnanců v Německu a Velké Británii. Škrty jsou ovšem očekávány i v Polsku, Itálii, Belgii a Slovensku. Společnost svůj záměr poprvé oznámila začátkem listopadu, kdy o záležitosti hovořila se zástupci odborových svazů.

Mluvčí IBM v prohlášení uvedla, že krok je součástí dlouhodobého záměru firmy zaměřit se především na hybridní cloud a umělou inteligenci. Do této oblasti IBM masivně investuje a je to také hlavní aktivita, kterou si ponechá. Zbytek byznysu (především údržba datových center), který tolik „netáhne“ bude přesunut do plánované nové společnosti, ergo rušení pozic.

IBM zdvojnásobilo schopnosti kvantového počítače za pouhý půlrok. Chce v rychlém tempu pokračovat

IBM první vlnu propouštění zahájilo na začátku tohoto roku, ovšem neoznámilo, kolik zaměstnanců dostalo výpověď. Vlastně o výpovědích nikdy oficiálně nemluvilo, až na rok 1993, kdy zrušilo 60 tisíc pozic. I současná informace pochází od člověka ze společnosti, samotná firma rozsah škrtů nepotvrdila.

Propouštění by nicméně mělo být dokončené do první poloviny příštího roku, což je doba, kdy se budou finišovat přípravy na rozdělení IBM.