IDC: Každý den se prodá jeden milion počítačů a notebooků

Svět se stále potýká s nedostatkem všech možných počítačových komponent. Kromě pandemie a spojených problémů (výroba, logistika) za to může i obrovská poptávka, která se oproti minulosti stále zvyšuje.

IDC: zájem o počítače, notebooky a tablety stále roste

Čerstvá data z trhu přinesla analytická společnost IDC, která odhaduje, že se jen za letošní rok prodá přibližně 357 milionů počítačů a notebooků, přičemž do této kategorie nepatří čistokrevné tablety.

Ve výsledku to znamená, že se průměrně po celé světě prodá kolem milionu počítačů a notebooků každý den. Dle odhadů bude meziroční růst prodejů kolem 18,1 %, ale na rok 2022 se očekává mírné uklidnění a dokonce mírný propad oproti letošnímu roku o 2,9 %.

Navíc musíme mít na mysli, že tyto rekordy probíhají v době nedostatku, takže kdyby bylo dostatek čipů, grafických karet a dalších komponent, prodeje by byly ještě mnohem větší. IDC předpokládá, že by se situace s dostupností komponent mohla zlepšovat od třetího čtvrtletí tohoto roku a srovnání s poptávkou by pak mělo proběhnout do první poloviny roku 2022.

Největší podíl na růstu je ze strany koncových uživatelů, což je jasné vzhledem k tomu, že v mnoha zemích bylo nutné pracovat i studovat z domova a kvůli zákazům se musí řešit domácí zábava skrze herní počítače, notebooky a podobně.