IDC: zájem o počítače, notebooky a tablety stále roste

Už několik čtvrtletí se potvrzuje zvýšený zájem o počítače, notebooky, ale také příslušenství v podobě videokamer, mikrofonů a podobně. Důvod je jasný – koronavirová epidemie a větší využívání práce z domova. Analytická společnost IDC nyní zveřejnila odhady z oblasti prodeje hlavních výpočetních zařízení.

Prodeje počítačů a mobilů se letos propadnou bezmála o 14 procent, odhaduje Gartner

Ještě ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku by měly být prodeje počítačů (do toho označení patří i notebooky) meziročně o 18,2 % vyšší. Za celý letošní rok by pak prodej počítačů a notebooků dohromady měl zaznamenat meziroční růst o 11,2 %.

Velký zájem by měl dle IDC pokračovat i v příštím roce, zatím se odhaduje růst kolem 1,4 % v rámci celého roku 2021 ve srovnání s tím letošním. Z tohoto koláče ale nejvíce těží právě notebooky, které se prodávají mnohem více, zatímco zájem o desktopové počítače klesá. Uvidíme, jak na tom bude poslední čtvrtletí tohoto roku, protože AMD i Nvidia uvedli nové produkty (procesory i grafické karty), takže lze čekat nárůst.

IDC předpokládá, že se tento rok prodá celkem 291,3 milionů počítačů, z čehož bude pouze 75,5 milionů kusů desktopových počítačů a 215,8 milionů kusů notebooků. Zároveň roste zájem o tablety, meziročně se počítá, že se prodá o 10 % více, konkrétně 158,9 milionů kusů.

Ukázka Microsoft Surface Laptop Go