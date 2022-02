Ikea vylepší digitální služby. Ale zatím ne tak, jak by si všichni přáli

Ikea musela kvůli protiepidemickým opatřením na několik měsíců zavřít prodejny. Navzdory tomu utržila 9,7 miliardy korun, jen o 7,5 % méně než v předchozím roce. Co neprodala na místě, to zvlášdla alespoň na internetu. Podíl online prodeje totiž vzrostl na 40 %, ještě v roce 2020 to bylo jen 14 %.

Ikea bude mít vlastní výdejní boxy, uloží do nich třeba i gauč

David McCabe, šéf středoevropských poboček Ikey, chce proto dále posilovat rozvoj digitálních služeb. Nábytkářský gigant vylepší mobilní aplikaci, pomocí níž bude možné nakupovat a platit na prodejnách systémem Scan&Go, který už v Česku nabízí také Tesco, Globus nebo Kaufland. Novinka bude nejprve dostupná v Brně, pak i v dalších třech prodejnách.

V e-shopu pak budou k vidění produkty z Cirkulárního hubu, tedy bazarový nábytek a jiné produkty, kterým Ikea prodlouží život. Na webu však budou jen rezervace, vyzvednou se musí v obchodech.

Ikea zatím ale stále nemá v plánu vytvořit plnohodnotný e-shop, jako to známe z jiných obchodů. Citelně chybí centrální (mezi)sklad, takže veškeré objednávky jsou závislé na tom, co je dostupné na některé ze čtyř prodejen v Praze, Brně nebo Ostravě.

Ikea loni prodala 488 tisíc masových kuliček a 600 tisíc hot dogů

Společnost alespoň rozvíjí možnosti vyzvednutí zboží. Vedle dopravy domů a převzetí v obchodech Ikea loni rozjela 13 výdejních míst v regionech, postavila 110 samooblužných výdejních boxů umístěných vedle prodejen a na pražském Chodově otevřela plánovací studio. Letos chce podobné malé kiosky otevřít v dalších krajských městech.