Indie zvažuje úplný zákaz kryptoměn. Žádné obchodování, těžení a trestné by bylo i pouhé držení

V Indii je na stole návrh zákona, který by v zemi kompletně zakázal kryptoměny. Mimo zákon by byla postavena nejen těžba a obchodování s kryptoměnami, ale i pouhé jejich držení, upozorňuje Reuters.

Kryptoměny jsou kompletně postaveny mimo zákon zatím jen v Nigérii, tamní vláda se totiž obávala vzrůstající obliby nezávislých internetových kryptoměn na úkor davalvující státní měny. Zatímco se inflace nigerijské nairy pohybuje okolo 12 %, hodnota bitcoinu stále roste. Lidé proto začali své úspory ukládat do kryptoměn a nakonec je využívali i k převodům peněz a platbám. Oficiální zákaz kryptoměn jejich popularitu v zemi paradoxně ještě zvýšil, nemohou se však využívat oficiálně.

Nigérie je z hlediska kryptoměnového trhu jen kapkou v moři, ale pokud by se plošný zákaz prosadil i v Indii, už by to byla daleko významnější událost. V miliardové zemi je řada bohatých investorů a významných kryptoměnových institucí, to by mohlo způsobit nemalou nervozitu na trhu.

Indický návrh zákona obsahuje nejen zákaz běžných kryptoměn jako je bitcoin, ale také zavádí jednu povolenou a státem kontrolovanou kryptoměnu. Stát by tak využil technických výhod kryptoměn, ale hodnotu státní kryptoměny by měl i nadále pod kontrolou a mohl by ji navázat na rupii. Aktuální držitelé svobodných kryptoměn by měli 6 měsíců na to, aby se jich beztrestně zbavili.

Mezi indickými kryptoobchodníky stoupá nervozita, nicméně zájem o obchodování nadále velmi rychle roste. Tamní největší kryptoburza Bitbns zaznamenala 30x vyšší počet registrací nových uživatelů než touto dobou před rokem. Burza ZebPay v Indii hlásí rovněž rapidní nárůst – během běžného únorového dne letošního roku se zobchodoval objem jako loni za celý měsíc.

Pokud by zákon v Indii prošel, mohl by představovat silný vzor i pro ostatní země. To by pak znamenalo ohrožení volného trhu s kryptoměnami. Nicméně ačkoli jsou tendence regulovat bitcoin znatelné i na rozvinutých západních trzích, zatím to ale nevypadá na celostátní zákazy, spíše se hledají cesty k co nejefektivnějšímu zdanění.

Obliba kryptoměn v čele s bitcoinem mezitím stále stoupá, což se odráží i na hodnotě. Bitcoin o víkendu dosáhl na další rekord, kdy jeho cena překročila 60 tisíc dolarů.