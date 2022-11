Insider básní o tom, že by Apple mohl koupit Disneyho. Firmy k sobě mají blízko

Magazín The Wrap včera publikoval zprávu o tom, kterak by Apple mohl koupit The Walt Disney Company. Nejde přitom o již hotovou věc, to jen insider, kteří dříve pracoval pro staronového šéfa Disneyho, tvrdí, že aktuální situace by tomu odpovídala.

V království Mickeyho Mouse se teď dějí velké věci. Do čela firmy se po třech letech vrátil Bob Iger, jeden z nejúspěšnějších manažerů nového milénia. V roce 2019 odešel do důchodu, když byl na vrcholu – z Disneyho udělal největší zábavní společnost na světě.

Za jeho panování firma koupila Pixar (7,4 mld. dolarů), Marvel (4,4 mld.), Lucasfilm (4 mld.) a nakonec 21st Century Fox (71,3 mld.). Disney ovládl kina, televizi i komiksy. Posledním Igerovým odkazem byla streamovací služba Disney+, která měla zválcovat dominantní Netflix.

Když Iger předával moc svému nástupci Bobu Chapekovi, jeho úkolem bylo udržet Disney na vrcholu. Jenže přišel covid, který silně zasáhl účetnictví. Dotahování Netflixu pak znamenalo, že firma musí investovat spoustu miliard do expanze a tvorby obsahu. A jak ukazují poslední finanční výsledky, nebýt zábavních parků a hraček, Disney by byl v mínusu. K tomu měl Chapek i několik osobních skandálků.

Představenstvo mu ale věřilo a letos v létě mu prodloužilo kontrakt o další tři roky. O to bylo překvapivější, když jen pár měsíců na to skončil. Šušká se o tlaku akcionářů, kteří už dva roky nedostali dividendy a kteří pozorovali, jak hodnota jejich aktiv letos výrazně klesala.

Jak může situaci zvrátit Bob Iger, nikdo neví. Ale člověk, který pod ním dříve pracoval, si myslí, že firmu připraví k prodeji a že by mohly začít námluvy s Applem. Tržní hodnota The Walt Disney Company je dnes přibližně 180 miliard dolarů. Nákupy tradičně probíhají s bonusem, takže případný zájemce by musel současným majitelům vyplatit přes 200 miliard. Apple je jednou z mála společností, která by si takový obchod mohla dovolit.

Obě firmy jsou si navíc blízké. Iger je rodinným známým Jobsových. Disney před 16 lety koupil Pixar, jehož byl Steve Jobs majoritním vlastníkem. On a následně jeho rodina tak získali podíl v Disneym a pochopitelně jim patří i kus Applu. Stávající Apple chce navíc prorazit ve službách a začal mj. produkovat vlastní filmy, seriály nebo animáky.

Apple ale nemá ve zvyku dělat takto monstrózní akvizice. Jeho doposud největší byl nákup Beats Electronics v hodnotě tří miliard dolarů. Jeho konkurenti dělají o řád větší obchody. Navíc nedává smysl, že by Apple kupoval i zábavní parky, hračky nebo komiksové vydavatelství. Z Disneyho by se mu hodila jen část a těžko si představit, že Bob Iger vybudoval obří firmu, aby ji pak naporcoval na díly. Ne, akvizice Disneyho ze strany Applu nedává smysl.