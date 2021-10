Intel asi nezíská firmu SiFive. Jak teď naskočí na trend procesorů RISC-V?

Intel si rozhodně nechce nechat ujet vlak s open source instrukční sadou RISC-V, která je stále populárnější i u velkých výrobců hardwaru. Pro snadnější naskočení tak chtěl získat společnost SiFive, která se zabývá vývojem čipů a technologií na bázi RISC-V, avšak obchod se podle Bloombergu rozpadl.

Intel měl původně v plánu koupit SiFive za 2 miliardy dolarů, což rozjelo i potřebná vyjednávání mezi oběma společnostmi. Teď to vypadá, že se strany nedohodly.

Problém měl být jak na straně financí, tak integrace, která by nastala po akvizici – jak by se SiFive začlenila do produktových řad Intelu a jak by vypadala budoucí roadmapa.

Zatím tedy Intel zůstává bez RISC-V, respektive bude muset začít od začátku pomocí vlastních inženýrů. Vzhledem k tomu, že SiFive už počítá, že do budoucna rozšíří vývojový tým na několik stovek inženýrů, lze očekávat rychlou inovaci a pokrytí stále většího trhu. Byznys model u SiFive je postavený přímo na prodeji hotových řešení, existují ale i řešení zcela zdarma bez nutnosti platit cokoli, což je problém hlavně pro Arm.

RISC-V navíc poskytuje větším firmám možnost snadné tvorby vlastních čipů přímo na míru, aniž by museli řešit otázku licencování. Například Western Digital si takto začal řešit řadiče v pevných discích a ušetří díky tomu stovky milionů dolarů ročně, protože před tím musel Armu platit za každý použitý čip v každém disku.