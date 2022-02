Intel kupuje Tower Semiconductor. Získá osm továren na „nemoderní“ čipy

Tento týden přeje velkým akvizicím v oblasti polovodičů. AMD dokončilo nákup Xilinxu, Intel se zase dohodnul na převzetí společnosti Tower Semiconductor, za níž zaplatí 5,4 miliardy dolarů v hotovosti, o 60 % víc, než byla její včerejší tržní kapitalizace.

Xilinx je doma. AMD si za 50 miliard dolarů zajistilo lepší procesory do budoucna

Tower Semicondutor již bezmála 30 let vyrábí čipy na zakázku. Podobně jako TSMC nebo GlobalFoundries se tak nestará o vývoj nových architektur, ale pouze produkuje křemíkové pláty těm, kteří nemají vlastní továrny. Těch Tower (spolu)vlastní celkem osm. Dvě doma v Izraeli, dvě v USA, jednu v Itálii a tři v Japonsku. Ty japonské provozuje prostřednictvím společného podniku TPSCo, který firma založila spolu s Nuvotonem a kde má 51% podíl.

Zaměření Toweru je ale úplně jiné než u Intelu a nijak mu nepomůže s výrobou lepších procesorů. Izraelská společnost se specializuje na analogové obvody, CMOS, CIS, MEMS nebo různé napájecí technologie a produkuje zejména 110-1000nm wafery, tedy zpravidla o několik řádů větší, než by se Intelu hodilo. V jedné z japonských fabrik firma nasadila zatím nejpokročilejší 45nm litrografii.

Tower by v hlavním byznysu Intelu mohl pomoci leda tak výrobou různých podružných obvodů či senzorů na základních deskách pro počítače a servery. Šéf Intelu Pat Gelsinger ale především chce naplnit vizi IDM 2.0, kdy se má z Intelu stát největší zakázkový výrobce polovodičů. Loni oznámil, že své technologie otevře jiným výrobcům, a naopak sám bude využívat i cizích továren (má dohodu s TSMC). S Towerem tak bude moci partnerům nabídnout procesy v řádech od jednotek nanometrů až po jednotky mikrometrů.

Velké plány Intelu: Postaví nové továrny, dokončuje 7nm čipy a otevře se ostatním

Akvizici ještě budou muset schválit úřady, podle Intelu by mělo být hotovo do 12 měsíců. Poté by se měl Tower stát součástí divizi Intel Foundry Services.