Intel uvede rychlé a velkokapacitní paměti 3D XPoint do slotů DIMM v polovině příštího roku

Intel s novou technologií pamětí 3D XPoint sliboval revoluční přístup ke stávající architektuře počítačů, protože bude možné nahradit klasické operační paměti novým typem nevolatilní pamětí (udrží data i po přerušení napájení, podobně jako flash), která nabídne podobné rychlosti, ale v rámci mnohem větších kapacit. Právě kapacita rychlé paměti je dnes úzkým hrdlem při zpracování big data všeho druhu.

Intel už technologii pamětí 3D XPoint dostal na trh v rámci produktů Optane, které však stále používají omezující rozhraní PCI express a NVMe. Kvůli tomu nelze využít jejich plný potenciál jak z pohledu rychlosti, tak i odezvy.

To by se ale mělo změnit v druhé polovině příštího roku, i když Intel ukázal prototyp tohoto řešení už v roce 2016. Důvody pozdějšího nasazení jsou jasné – Intel si paměti otestoval nejprve u jednodušších produktů a zároveň také stihne optimalizovat výrobu čipů 3D XPoint na větší objemy. U verze pro sloty DIMM, kde dojde k nahrazení klasických operačních pamětí, se navíc nepočítá s tím, že je půjde jen tak osadit do běžných slotů třeba pro paměti DDR4, ale bude k tomu potřeba podpora v rámci procesoru nebo čipsetu. Zatím není jasné, jestli bude stačit aktualizace softwaru, nebo i nový hardware.

Stejně jako u produktů Optane pro PCI Express, i v tomto případě bude Intel nejdříve cílit na segment datacenter a serverů, kde je poptávka po takovém řešení mnohem větší, než u koncových zařízení.

Instalace Intel Optane: