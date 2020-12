Investoři jsou z Intelu nervózní. Jeden radí, aby se osamostatnily továrny na čipy

Navzdory personálním i technologickým problémům se Intelu pořád daří nad očekávání. V součtu za prvních devět měsíců roku 2020 firma meziročně navýšila tržby o 12 % a čistý zisk o 6 %. Věčně se však dařit nebude.

Ikona odchází. Architekt Jim Keller po dvou letech opouští Intel

Investiční fond Third Point, který v Intelu drží zhruba 0,5% podíl v hodnotě miliardy dolarů, zaslal předsedovi představenstva Intelu Omaru Ishrakovi dopis, v němž vyjmenovává různé problémy a navrhuje řešení. K jeho znění se dostala agentura Reuters.

Z Intelu odcházejí důležití hardwaroví experti (často ke konkurenci) a firma má velké problémy s adopcí nových 10- a 7nm výrobních procesů. To se projevilo i do vývoje, nové generace čipů přicházejí se zpožděním a nejsou o tolik lepší než předchůdci.

Pohled do továrny Intelu:

Konkurenční AMD může po letošku říct, že má výkonnější procesory pro notebooky, desktopy i servery ve všech myslitelných kategoriích. Jediným dílčím úspěchem Intelu je uvedení nových integrovaných grafických čipů Xe v procesorech Tiger Lake, které vypadají velmi dobře a AMD dokážou v testech porazit.

Third Point mluví o tom, že by se měl Intel zbavit některých nepovedených akvizicí z dřívějška, kupříkladu Altery. Známého výrobce programovatelných čipů FPGA koupil před pěti lety za 16,7 miliardy dolarů. Shodou okolností AMD letos oznámil koupi jeho největšího soupeře, firmu Xilinx, za skoro dvojnásobek.

Intel bez továren?

Vůbec nejdivočejší navrhovanou změnou je oddělení polovodičových továren do zvláštní společnosti. To ale podle všeho nemá vést k outsourcingu výroby jinde, naopak by mohly továrny Intelu posílit tím, že by se mohly spojit s jiným podnikem a vyrábět čipy i pro jiné firmy jako Apple, Microsoft nebo Amazon. Third Point totiž jako vážné riziko zmiňuje odliv výroby z USA do východní Asie (TSMC, Samsung, SMIC…), která je „politicky nestabilní“ a není bezpečné tam koncentrovat úplně všechno.

Intel ztrácí dech. Už se to projevuje ve finančních výsledcích a ceny akcií padají

Kdo by však potenciálním partnerem mohl být, už investiční fond nezmiňuje. V USA je v provozu mnoho továren (Texas Instruments, Micron, NXP, SkyWater, Suny Poly atd.). Ve Spojených státech samozřejmě působí i GlobalFoundries, která vznikla odštěpením od AMD, když byla v krizi pro změnu tato společnost. AMD už v ní od roku 2012 nevlastní žádný podíl, avšak smluvně je pořád zavázano odebírat určitý objem čipů, byť už je GF technologicky pozadu.

Rozdělení AMD a GlobalFoundries nepřineslo okamžitou úlevu ani pro jednu z firem. AMD se už sice z krize oklepalo, Global Foundries nikoliv. Firma vzdala vývoj 7nm litografie, přičemž tu současnou 12- a 14nm si licencovala a upravila z návrhu Samsungu.

Intel pro Reuters uvedl, že je rád za každou zpětnou vazbu od svých investorů, ale žádnou změnu strategie zatím neoznámil.