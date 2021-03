Investoři napumpovali miliardu do Skydia. Má to být americký protivník čínského DJI

Americké nebe v kategorii malých dronů a kvadrokoptér doposud ovládalo DJI, to však jako mnohé další čínské firmy postupně dostává stopku od federálních úřadů. Stalo se obětí obchodních válek mezi oběma zeměmi, a otevřelo tak prostor dalším značkám přímo z USA a Evropy.

Drony DJI jsou jen hloupé hračky, ze Skydio R1 si sednete na zadek!

Díky tomu nyní roste například Skydio. Poprvé jsme o něm psali před třemi lety, když se tehdy ještě maličký americký výrobce vytasil s modelem R1, který všem vytřel zrak. Erjednička totiž na svou dobu nabízela zdaleka nejpokročilejší autonomní létání v režimu follow-me. Stručně řečeno, jakmile vás identifikovala, dokázala vás při jízdě na kole či třeba běhu sledovat i tím nejsložitějším terénem.

Podívejte se, co umí americký dron Skydio X2:

Postupně přibývaly další a další modely a naposledy hangár konečně rozšířil i model X2, který se už orientuje na komerční sféru a policejní/ozbrojené složky. X2 umí létat ve dne a díky osvětlení i v noci, nabízí dosah až 9,5 km (6 mil) a na gimbalu s vertikálním 180° nakloněním nechybí ani termokamera FLIR a kamera pro 360° záběry.

Rodí se nový protivník DJI?

Komerční segment už ale obsadilo právě DJI, které před lety dodalo drony řady Mavic i newyorské policii a je nepsaným standardem také v Evropě. Umělé vytvořené vakuum na americkém trhu nicméně nyní dává velké šance právě Skydiu, do kterého začali lít investoři plným proudem peníze a americký výrobce dronů má nyní jako první hodnotu přes miliardu dolarů (Financial Times, The Verge).

Skydio si tedy dobře zapamatujte, možná se z něj totiž v následujících letech stane rovnocenný konkurent čínského DJI, které v podstatě ovládá trh se zábavními i profesionálními drony střední a vyšší třídy.