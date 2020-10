Jak světu sdělit, že jsem úspěšná mega-korporace? Zapomeňte na mrakodrapy z 20. století. Ty už netáhnou

Polovodičové a později internetové a softwarové megakorporace neproměnily jen náš současný způsob života, který si už bez elektroniky a internetu nedokážeme představit, ale i podobu velké firmy jako takové a její kultury.

Ostatně, můžeme začít už u té ikonické a dnes snad i posvátné garáže, ze které v poslední čtvrtině 20. století vzešla nejedna současná legenda. V garáži začínal Apple, začínal tam Google, no a ti, kteří ji ve svém korporátním DNA nemají, jako by ani nepatřili do té správné party.

Na počátku všeho byla garáž

Garáž se stala symbolem úspěchu, trošku zjednodušeně totiž ilustruje, že šanci zažít svůj vlastní americký sen má naprosto každý nehledě na původ, ekonomické zázemí a tak podobně.



HP garáž jako klasický symbol amerického snu. Nutno podotknout, že v praxi toho potřebujete mnohem více než jen jednu zaprášenou kůlničku (Foto: HP)

Poutním místem a garáží všech garáží na západním pobřeží USA byla odjakživa tato ošklivá špeluňka na Addison Avenue číslo 367-369 v kalifornském Palo Altu, ve které začínali Bill Hewlett a David Packard – představitelé první generace Silicon Valley. Spojené státy se tehdy zmítaly v hospodářské krizi a nikoho by nenapadlo, že se z tohoto ospalého a zapomenutého údolí daleko od San Franciska stane o pár desítek let později technologické srdce celého západního světa.

Jak se garáž proměnila v UFO

Tak, střih a posuňme se do 21. století a o pár kilometrů dál na jih. Tomu hustě zalidněnému údolí několika propojených venkovských městeček dnes v hantýrce říkáme Silicon Valley. Garáže rodinných domků nalepených blízko sebe tu jsou dodnes a svým způsobem zůstal i ten maloměstský ráz, byť jej tu a tam přeruší komplex nízkých kancelářských budov novodobých Rockefellerů.



Silicon Valley v praxi: Předměstskou zástavbu rodinných domů a bytovek tu a tam přeruší budova jako z jiného světa

Už to nejsou obchodníci, strojaři a ropní magnáti jako před sto lety, ale na jednom rohu se skví budova Nvidie, o kus dál sídlí AMD, Intel, na severu Alphabet, ještě o kus dál Oracle a v Cupertinu stojí obklopené stovkami a tisíci rodinných domů obrovské UFO Apple Park. Svým způsobem je to vlastně takový obří startupový lunapark na ploše několika českých okresů.

Velkoměsto bez mrakodrapů

Vzhledem k urbanistickému charakteru tohoto zvláštního souměstí, které nemá v Evropě příliš obdoby, je místní samospráva poměrně citlivá na jakoukoliv další výstavbu. I proto je to oblast, která s rostoucím bohatstvím zdejších technologických firem láká nové architekty.



Silicon Valley: Obrovské souměstí několika desítek obcí, kde se střídají oblasti plné relativně nízkých kancelářských budov s hektary rodinných čtvrtí. Zleva: Facebook a Oracle

Architekty, kteří musí vyjádřit velikost korporace úplně jinak než počtem pater mrakodrapu jako na Manhattanu, ale naopak chytrými a zelenými technologiemi, energetickou soběstačností a sociálním rozměrem, kdy už není symbolem bohatství nevkusný americký open-space s normalizovanými kójemi 70.-90. let, ale spíše domácí prostředí pro zaměstnance plné vnitřních i vnějších parků a dalších relaxačních zón.

Vypadá to hezky a co je zdaleka nejdůležitější, začínající inženýr tu může být od rána do noci – vlastně celý den, což mnozí z nich při pohledu na výši nájmu v okolí okamžitě přijmou za své.

Jak vyjádřit úspěch korporace v 21. století

Jedním z projevů této trošku jiné a sociálně-zodpovědné okázalosti je dnes právě Apple Park, anebo ještě mnohem starší Googleplex nahoře na břehu Sanfranciské zátoky a v přímém sousedství laboratoří NASA Ames Research Center.

Byl to právě Google, který na přelomu století jako jeden z prvních provedl revoluci v tom, jak má vypadat srdce nadnárodní společnosti, která zaměstnává experty z desítek různých kultur – zdaleka nejen té americké, a tak musí být kompatibilní jak s inženýry z Indie a Číny, tak s těmi z Česka, Německa nebo třeba Wichity.

Googleplex na mapách Googlu:

A tak si v Googlu – velmi zjednodušeně řečeno – začali hrát s barvičkami, nudné kancelářské židle doplnily pohovky, podniková občerstvení, čítárny, sportoviště a relaxační místa, slunečníky ve vnitřních parcích a střechy samozřejmě zaplnily fotovoltaické panely. To vše dávno před tím, než tyto trendy dorazily i do Evropy a vedení zdejších větších firem hledalo nějaký způsob, jak být také cool.

Někteří to pochopili, jiní skončili u dnes neméně ikonického stolního fotbálku a šipek na stěně s kýčovitou představou, že přesně (a jen) po tom touží každý IT expert a že přesně tím uhranou i ty budoucí, které hledají na Linkedinu. O zasedacích místnostech v podobě iglú či pouště Gobi nemluvě.

High-tech kampusy dvacátých let

Od výstavby Googleplexu už ale uplynula hromada let a Alphabet se dále rozrůstá a potřebuje nová sídla. Pokud byla minulá dekáda ve znamení budování prstence Apple Park, dnes už se trendy opět posouvají a dost možná je bude určovat opět Alphabet.

Ten totiž v tuto chvíli finišuje se stavbou nového komplexu Google Campus 2 hned vedle původního Googleplexu a v dokumentové přípravě je také unikátní městečko Downtown West v San José. Jen pro představu, marketingová publikace projektu Downtown West pro samosprávu a obyvatele San José čítá 478 stran PDF! Pokud chcete stavět v Silicon Valley, vše je v moci místních obyvatel a autorit, a i ten nejbohatší hegemon se musí pokorně podřídit a nabídnout víc než jen open-space, což je v nejlepším pořádku.



Google Campus 2, anebo Googleplex 2, chcete-li. Obří stan na mapách Googlu a Street View během loňského roku a v představách architektonického studia.

Ale pěkně popořadě. O projektu Google Campus 2 jsme na Živě.cz psali poprvé před čtyřmi lety a bylo to opravdu namístě, i tato stavba se totiž naprosto vymyká tomu, o čem jsme do té doby četli. O to zajímavější je skutečnost, že se s výstavbou skutečně začalo a brzy bude hotovo.

Co je to tedy ten Campus 2? Vlastně jakýsi obří stan – byť látku a nepromokavé tropiko nahradily sklo a moderní slitiny. Střecha napodobující stan a částečně propouštějící sluneční svit překrývá obrovský prostor, ve kterém bude místo pro kanceláře a práci, ale také pro relax a odpočinek. Aby byl dojem co nejvěrnější, stan obklopí parky a zeleň.

Mimochodem, čtvercová budova už roste na leteckých mapách Googlu a z lidské perspektivy si ji můžete prohlédnout i ve Street View. Právě tam pochopíte její rozměry připomínající spíše fotbalový stadion než doupě ajťáků a kreativců. Střecha samotná má šířku okolo 250 metrů!

Google městečko

Campus 2 je však jen slabým odvarem již zmíněného Downtown West, kde jde Alphabet ještě mnohem dál. Namísto relativně kompaktního tělesa se jedná spíše o kampusové městečko, které se však už podle svého názvu ještě více prolne s okolním San José.



U nás na návsi podle Googlu, aneb Downtown West v San José

Nebude to tedy žádná imitace vesnice pečlivě střežené za plotem a jen pro zvané, ale bude otevřená a průchozí okolnímu světu. Ostatně, podle plánu budou některé budovy i v majetku města. Downtown West tedy ještě více smaže hranice mezi prací, zábavou a nejbližším okolím.



Na ploše desítek hektarů má vzniknout průchozí městská zelná pěší zóna pro práci i život



Tím se celý projekt liší od tradičních centrál a relativně uzavřených kampusů

Součástí komplexu bude samozřejmě centrální náměstí s pěší zónou, výbava, která nabídne organizování nejrůznějších festivalů, obchody, restaurace, pekárny… A také více než 5 000 bytových jednotek pro zaměstnance a jejich rodiny.



Rozsáhlý dokument pro samosprávu myslí na vše. I na výčet konkrétních druhů stromů, které Google vysází na peších parkových cestách.

Takový čítankový inženýr, který zde bude jednou pracovat, tedy bude moci strávit v podstatě celý profesní a osobní život na ploše 80 akrů (32 hektarů), kde najde vše počínaje milovanými kolegy a oblíbenou kavárnou a konče postelí v 2+1 na nároží.

Pak možná přijdou i vlastní ostrovy

Obrovské technologické nadnárodní korporace v posledních desetiletích v bohatství postupně překonaly automobilky, petrolejové společnosti a další ikony byznysu, není tedy divu, že začínají i velikostí své pracovní síly připomínat velkoměsta a alespoň taková malá městečka a nároží také začínají stavět.

A jelikož jsme teprve na začátku digitální revoluce, těžko říci, jestli ony samotné nebo jejich pohrobci jednou nenabydou majetku, který si nezadá s bohatými státy. Pak už možná nebudou budovat fiktivní městečka v Silicon Valley, ale obsadí třeba i celý ostrov či okres s vlastními pravidly hry.