Jeden výdejní box by mohl sloužit pro všechny e-shopy. Výrazně tomu pomůže Alza

Alza chce mít do roka tři tisíce samoobslužných výdejních boxů. Tzv. AlzaBoxy rostou v Česku, na Slovensku a v Maďarsku a největší český e-shop má zájem tyto schránky poskytnout i ostatním e-shopům a dopravcům. Na jaře se už dohodnul se Zásilkovnou a Rohlíkem, teď podepsal spolupráci s Balíkobotem.

AlzaBoxy na každém rohu, obchod chce do roka jejich počet ztrojnásobit

Balíkobot pomáhá tisícím e-shopů napojit se na objednávkové systémy desítek různých dopravců. Od loňska pak provozuje novou službu Lockers.ai, jejíž cílem je propojit různé sítě výdejních boxů. Alza je prvním opravdu velkým provozovatelem boxů, který se v Lockers.io objeví. I malý obchod tak s minimem práce propojí svůj obchod s kurýrní službou, která bude moci doručit balíček do nejbližšího AlzaBoxu.

„Naším cílem je, aby AlzaBoxy byly co nejdostupnější pro co nejvíce lidí. Zákazníci stále více upřednostňují osobní vyzvedávání objednávek, zejména kvůli časové svobodě, bezpečnosti a možnosti volby. Díky spojení s Lockers.ai můžeme AlzaBoxy otevřít dalším hráčům e-commerce a umožnit do nich doručovat zboží z tisíců českých a slovenských e-shopů. Zákazníci si tedy budou moci nechat doručit své objednávky do nejrobustnější a nejhustší sítě výdejních boxů na trhu, čítající více než 1 000 výdejních míst,“ uvedl Jan Moudřík, ředitel expanze a facility managementu Alza.cz.

Pokud Lockers.ai přesvědčí i další hráče, nebudou ulice zaplaveny obrovskými – avšak poloprázdnými – skříněmi. Jejich úložná kapacita by se mohla efektivně sdílet. Jen považte, vlastní síť boxů budují Česká pošta, Zásilkovna, WeDo nebo obchody Mall (spojen s WeDo), Pilulka či Rohlík. Nedávno pak vlastní boxy oznámil také dopravce DPD a samoobslužné výdejní automaty staví rovněž Ikea.

Už víte, jak se změní doručování balíků z Číny?