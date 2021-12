Jedni ho chválí, druzí kritizují: Elon Musk se stal podle časopisu Time Osobností roku 2021

Americký časopis Time uděluje od roku 1927 titul „Osobnost roku“ („Person of the Year“), jež oceňuje osobu, skupinu, myšlenku nebo předmět, který „v dobrém či zlém… nejvíce ovlivnil události uplynulého roku“. Letos ho získal zakladatel a generální ředitel společností SpaceX a Tesla Elon Musk.

Musk v e-mailu varuje před bankrotem SpaceX. Ohroženy mohou být starty raket i Starlink

V roce 2021 se Musk díky prudce rostoucím akciím Tesly dostal na pozici „nejbohatšího člověka na světě“, přičemž mezi ním a Jeffem Bezosem na druhém místě je rozdíl 67 miliard dolarů. Dobře si vedla také společnost SpaceX, která letos uskutečnila řadu úspěšných startů raket a zaznamenala jen velmi málo klopýtnutí.

Osobnost roku 2021

Osobnosti roku je věnováno speciální číslo časopisu, jejíž tvář dominuje jeho úvodní stránce. Nejinak je tomu i v tomto případě – vzhled obálky výročního vydání prezentoval Time na sociální síti Twitter v pondělí 13. prosince. Musk reagoval čtyři hodiny poté dvěma slovy: „Děkuji vám!“

Elon Musk si není jistý, zda vývoj kosmické lodi Starship neskončí fiaskem

Titul Osobnost roku si americký podnikatel s kořeny v Jihoafrické republice zasloužil „Za vymýšlení řešení existenciální krize, za ztělesnění možností i nebezpečí věku technologických titánů, za řízení nejodvážnějších a nejrozporuplnějších transformací společnosti.“

Časopis také zveřejnil dlouhý rozhovor se samotným Muskem a poměrně rozsáhlý přehled dobrých i ne tak dobrých počinů, které v letošním roce udělal. Kromě toho zvolil Olivii Rodrigo za bavičku roku, Simone Biles za sportovkyni roku a vědce zabývající se vakcínami proti covidu-19 za hrdiny roku.

Kontroverzní přijetí

Nutno konstatovat, že udělení ocenění Elonu Muskovi vyvolalo velkou vlnu reakcí a do jisté míry se dá říci, že rozdělilo internet. Jeho bratr Kimbal – dle očekávání – přijal zprávu s nadšením. Ve svém tweetu reagoval slovy „Gratuluji, brácho. Nedokážu si představit člověka, který by si to zasloužil víc. Měníš svět a lidstvo k lepšímu ❤️“

Ozvaly se ale i kritické hlasy. Například senátorka Elizabeth Warren napsala: „Změňme zmanipulovaný daňový zákon, aby Osobnost roku skutečně platila daně a přestala vydělávat na ostatních.“ Muskovi kritici pak připomněli, že jeho efektivní daňová sazba je něco málo přes tři procenta.

Ještě ostřeji se vůči Muskovi vymezil právník Qasim Rashid: „TIME jmenuje miliardáře, který se vyhýbá placení daní a který obdržel miliardy z vládních dotací, "osobností roku", zatímco špatně placení učitelé z veřejných škol se plazí po rukou a kolenou, aby si mohli koupit základní potřeby, což do značné míry vystihuje, kde se jako země právě nacházíme.“

Musk se vysmál drahému hadříku od Applu a nabídl ještě dražší píšťalku. Zabralo to

Bývalý ministr práce Robert Reich využil příležitosti a připomněl Muskův postoj ke sdružování zaměstnanců v odborech. „Debut Elona Muska na @TIME je vhodnou příležitostí připomenout, že nezákonně vyhrožoval odebráním akciových opcí, pokud se zaměstnanci sdruží v odborech, a že od roku 2010 bylo proti jeho společnosti podáno 43 žalob pro porušení práv zaměstnanců.“ napsal na Twitteru.