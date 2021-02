Jeff Bezos končí v roli šéfa Amazonu. Uvolní si ruce pro práci na dalších projektech

Jeff Bezos ve třetím čtvrtletí 2021 skončí v roli generálního ředitele (CEO) společnosti Amazon a přejde do role výkonného předsedy. Oznámení přichází v době, kdy je firma na vrcholu, k řadě nových rekordů ji vystřelila koronavirová pandemie. Čerstvě sedmapadesátiletý miliardář, který se aktuálně přetahuje s Elonem Muskem o titul nejbohatšího člověka na světě, budoval své impérium 27 let.

Ve zprávě zaměstnancům Bezos vysvětluje důvody svého rozhodnutí: „Být CEO Amazonu znamená obrovskou zodpovědnost, je to velmi náročná role. Když takovou zodpovědnost máte, je obtížné věnovat dostatečnou pozornost čemukoliv jinému. Jako výkonný předseda budu stále u zásadních rozhodnutí Amazonu, ale zároveň získám čas a energii, abych se mohl soustředit na Day 1 Fund, the Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post a další moje vášně.”

Post generálního ředitele obsadí Andy Jassy. Ve firmě je od roku 1997, v roce 2003 zakládal tým Amazon Web Services, který postupně transformoval v jednu z nejúspěšnějších divizí a dodnes ji vede jako CEO.