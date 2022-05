Jen Intel nestačí. Německá vláda chce přilákat další výrobce čipů, poskytne jim 14 miliard eur

Německý ministr hospodářství Robert Habeck oznámil, že vláda připraví pobídky ve výši 14 miliard eur, které by měly do země přilákat další výrobce polovodičů. Německo tímto krokem chce vyřešit čipovou krizi, která sužuje automobilový, telekomunikační a zdravotnický průmysl, což jsou obory, na nichž stojí ekonomika země. Investice ale spíš pomůže předejít budoucím krizím, zachránit tu současnou již nedokáže.

Intel jde do Evropy s 80 miliardami eur. Postaví továrnu v Německu a rozšíří tu irskou

Habeckův plán přichází poté, co Intel oznámil, že v Magdeburgu továrnu za 17 miliard eur, kde by se sériová výroba měla rozjet v roce 2027. Intel tam počítá s nejmodernějšími výrobními procesy pro „éru Angstromu“, což jsou v jeho nové terminologii litografie zvané Intel 20A a 18A. V té staré to ale byly 5nm a 5nm+. Na výstavbu bude potřebovat 7000 lidí, posléze zaměstná 3000 špičkových inženýrů a v okolí by měly najít práci další desítky tisíc lidí.

Německo je momentálně na špici evropské polovodičové výroby. Kousek za našimi hranicemi v minulosti postavilo továrnu i AMD, po prodeji pak připadlo společnosti GlobalFoundries, kde se dnes „tisknou“ 22–45nm wafery. V blízkosti Drážďan produkuje čipy i Infineon, bývalá dceřinka Siemensu.

Několik továren má také Bosch, v zemi působí také Nexperia (bývalé NXP), Siemens, Elmos, Osram, TDK nebo Texas Instruments. Typicky ale nejde o výrobu výkonných procesorů, ale jednoúčelových řadičů, čipů typu ASIC, LED světel či různých senzorů. Což opět souvisí s tím, jaké firmy v Německu působí a jaké potřebují komponenty.