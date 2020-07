Kdo nakonec koupí Arm? Apple nemá zájem, o akvizici však stojí Nvidia

Minulý týden se provalila zpráva, že japonský Softbank se možná bude chtít zbavit společnosti Arm, která vyvíjí stejnojmenné procesory. Podle zdrojů Bloombergu je mezi vážnými zájemci Nvidia.

Pro amerického výrobce by šlo o největší obchod v historii. Loni odkoupil Mellanox Technologies za 6,9 miliardy, což mu otevřelo cestu k síťovým technologiím využívaným v superpočítačích a datacentrech. Arm je ale jiná liga. Softbank za něj před čtyřmi lety zaplatila 32 miliard dolarů a od té doby musela hodnota výrazně stoupnout.

Bloomberg tvrdí, že kolem Armu již krouží také jiné společnosti. Insideři tohoto listu ale nechtějí prozradit nikoho konkrétního. Řekli jen to, že Apple zájem nemá. Žádná ze společností však nechtěl tyto spekulace komentovat.

Pro Nvidii i Apple by akvizice byla přínosná z hlediska patentů i vyvíjených technologií. Nvidia by navíc mohla srovnat krok s Intelem a AMD, takže by mohla dělat kromě grafických čipů také procesory.

Jenže Arm je velmi specifická firma. Navrhuje procesorové a grafické architektury a konkrétní čipy, ale sama si je nevyrábí ani nenechává vyrábět. Obchodní model Armu je takový, že vyvinuté technologie licencuje ostatním (dnes mj. též Nvidii a Applu). A jen těžko si lze představit, že by své technologie konkurentům licencovaly společnosti jako Apple nebo Nvidia. V případě Armu by ale musely, podmínky stanovené antimonopolními úřady by jiné chování nepřipustily.