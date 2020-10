Keboola může být zdarma. Vyzkoušejte si analytickou platformu pro BI, nad kterou vznikly i základy chytré karantény

Česká Keboola je nově k dispozici i jako freemium. To znamená, že můžete využívat její bezplatný paušál pro jeden projekt, ke kterému dostanete 250GB úložiště, 300 výpočetních minut měsíčně a všechny analytické funkce a podpůrné funkce. Pokud to nebude stačit, za další zátěž nad rámec této kvóty už zaplatíte.

Fajn, ale co že to ta Keboola vlastně je? Jedna z mnoha služeb pro business intelligence – BI, tedy pro propojování a analýzu velkých dat z různých podnikových i externích zdrojů. Pokud vám tato nápověda ani trochu nepomohla, zkuste starší blogový zápisek Co dělá Keboola – verze pro mojí mámu.



Keboola je BI služba pro integraci a analýzu dat

Byť je Keboola primárně určená podnikům a dnes ji pro analýzu svých dat používají třeba Mall Group, Erste, Kiwi nebo třeba Home Credit, díky bezplatnému paušálu si ji může vyzkoušet i kutil, student a datový vědec, který sbírá velká data z nejrůznějších zdrojů, načež je může analyzovat, propojovat a dále zpracovávat právě na platformě Kebooly.



Keboola je nově k dispozici jako freemium – tedy s bezplatným základem

Keboola byla také velmi aktivní letos na jaře v rámci skupiny Covid19CZ, nad svým systémem proto společně s Daktelou a CleverMaps postavila základy chytré karantény. Byť na tento experiment kvůli nekompetentnosti státní správy později padl stín, služba v principu fungovala a byl to přesně ten případ, kdy je třeba propojit hromadu dat z různých zdrojů do jednoho přehledného systému.