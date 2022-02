Konflikt Ruska a Ukrajiny zkomplikuje výrobu čipů. Znamenalo by to další zdražování

V dnešním globálním světě dokáže jakákoli nestabilita na klíčovém místě ovlivnit výrobu a ceny řady materiálů a komponent, včetně čipů. Po problémech s pandemií, které naštěstí pozvolně mizí, by ale další problémy mohly vzejít z konfliktu Ukrajiny a Ruska.

Podle informací webu Reuters, které vychází i z oficiálního oznámení Bílého domu, patří Rusko a Ukrajina mezi klíčové země pro řadu materiálů, které se používají v oblasti výroby polovodičových součástek.

Pokud by konflikt skutečně nastal, USA a další země by zavedly sankce, což by pravděpodobně vedlo i k zablokování exportu klíčových materiálů z Ruska. Jakmile by Rusko napadlo Ukrajinu, znamenalo by to komplikace i lokálním podnikům, které se podílí na výrobě klíčových materiálů a zajišťují důležitou část celého distribučního řetězce pro výrobce čipů.

Například kvalitně zpracovaný neon (Ne) pro USA je aktuálně z 90 % dodávaný z Ukrajiny. Z Ruska je pro americkou polovodičovou výrobu důležité třeba palladium (Pd), které tvoří 35 % všech zdrojů a je potřeba v senzorech, pamětech a dalších oblastech.

Národní bezpečnostní rada Bílého domu tak upozornila výrobce čipů, aby urychleně začali hledat jiné zdroje klíčových materiálů tak, aby dodavatelský řetězec byl stabilnější i při větších problémech. Mezi další materiály patří i helium (He), skandium (Sc), fluor (F) nebo sloučenina C4F6.

Dle nejmenovaného výrobce však není problém s omezenou dodávkou vzácných plynů z Ukrajiny, zdroje jsou i jinde. Problém je ale v ceně, která se tím automaticky zvýší. Už v roce 2014, kdy proběhla anexe Krymu Ruskou federací, došlo k nárůstu tržních cen neonu o 600 %.

V případě války a následných omezení a problémů lze očekávat, že náklady na výrobu čipů stoupnou, případně se k tomu přidá i horší dostupnost některých klíčových materiálů a tedy i pomalejší výroba. Vzhledem k tomu, že poptávka po komponentách a elektronických zařízení je stále vysoká, znamenalo by to další zvyšování koncových cen.