Logitech se snaží urychlit výrobu webkamer. Větší dodávky by měly dorazit příští měsíc

Kvůli koronaviru se nečekaně obrovské množství lidí přesunulo s prací domů, kde jim často chybí základní počítačové příslušenství a hardware pro efektivní vzdálenou práci. Již jsme psali, že je nedostatek webkamer a dalšího hardwaru, který se prodává i několikanásobně více, než tomu bylo v minulosti.

Mezi oblíbené webkamery patří modely od společnosti Logitech, která nyní informovala o tom, že reaguje na zvýšená poptávku. Logitech se tak pustil do přeskládání priorit a akceleruje výrobu webkamer tak, aby do přibližně čtyř až šesti týdnů dokázal na trh dostat větší množství nových kusů k prodeji.

Květen by tak měl být již ve znamení dostatečných zásob a to včetně oblíbených modelů řady C9xx. Logitech ale nabízí i hi-end modely Brio s rozlišením 4K, kterých by rovněž mělo dorazit větší množství. Uvidíme, jak na tom budou ceny, které vzhledem k poptávce také výrazně stouply.

Pokud ale nechcete čekat na naskladnění a chcete kvalitní webkameru, můžete použít i software, který udělá webkameru z kamery ve vašem mobilním telefonu. Díky tomu lze s moderními telefony získat obraz, který se bude rovnat i hi-end webkamerám. Za všechny můžeme doporučit například pravidelně aktualizovaný iVCam, který funguje přes Wi-Fi i USB a podporuje i 4K@60, pokud to zadní kamera všeho telefonu umí.