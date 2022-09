Mastercard v Česku spouští Click to Pay. Na internetu teď zaplatíte bez opisování čísel z kreditky

V Česku po dřívějším příslibu startuje další způsob elektronického placení. Mastercard spouští Click to Pay, která chce vymýtit opisování čísel a kódů z platebních karet, když jimi platíte v e‑shopech.

Po registraci stačí, když při placení vyberete svou uloženou kartu a zaplatíte klepnutím. Proto tedy název Click to Pay. Pakliže budete platit na novém zařízení, tak jako první zadáte registrační e‑mail. Formou SMS nebo e-mailem poté obdržíte jednorázové heslo, jímž přihlášení potvrdíte. A opět jen vyberete kartu a platíte.

Údaje platební karty jsou maskované podobně jako u jiných elektronických platebních systémů jako Google Pay, takže obchodník technicky nevidí číslo vaší skutečné platební karty. Z uživatelského hlediska je to ale zřejmě nepodstatné, primárně jde o pohodlí, které Click to Pay přináší.

V Česku ho využijete od 15. září. Platební gigant odhaduje, že tento způsob placení podporuje zhruba 20 % tuzemských e-shopů, tj. více než devět tisíc obchodů. Registrace je snadná u ČSOB, protože tahle banka platební systém integrovala do své aplikace. Jinak si kartu do systému Click to Pay zaregistruje každý bez ohledu na banku rovnou při placení – Click to Pay je integrovaný do běžných platebních bran.

Masterpass končí. Placení mobilem přes QR kódy se neujalo

Nebo jděte na web Mastercard, kde lze registraci provést zrovna tak. Podle Mastercard se během pandemie naše nákupní návyky změnily. Do kamenných prodejen se sice vracíme, obrat v oblasti e-komerce byl během srpna přesto o 28 % vyšší než před pandemií, tedy v roce 2019.

