Mastodon zůstane neziskovkou a jednou nahradí twittery a facebooky, myslí si Rochko

Jak moc je Mastodon zajímavý a významný? Můžeme to hodnotit z různých úhlů. Zejména novinářská obec se mu věnuje ve velké míře. I nás decentralizovaná a otevřená sociální platforma zaujala, takže o ní píšeme články, probíráme ji v Týdnech a věnujeme jí i Podcast Živě.

Jsme specifická sociální bublina, která význam nafukuje. Mastodon na své poměry skutečně významně roste, jenže ve srovnání s Twitterem je pořád titěrný. Ten aktivně používá kolem 450 milionů lidí měsíčně, zatímco Mastodon se ze říjnových 300 tisíc dostal na 2,5 milionu aktivních uživatelů a uživatelek v listopadu.

Počet registrovaných účtů atakuje hranici 9 milionů, ačkoli tenhle indikátor je mnohem méně důležitý. Na poměry Mastodonu jde o nebývalý růst, na poměry globální počítačové sítě jde o malé číslo.

Další úhel pohledu nabízí trh. Mastodon je dost významný na to, aby se kolem něj začali slétat zájemci o koupi. Rozpovídal se o tom Eugen Rochko v rozhovorech pro TechCrunch a The Financial Times. V posledních měsících zakladatel a jediný zaměstnanec projektu Mastodon odmítl více než pět nabídek od venture kapitálových firem z USA.

Investorské subjekty mu nabízely stovky tisíc dolarů, kterými by platformu podpořily. Rochko chce zachovat svou dosavadní vizi, Mastodon tudíž zůstane neziskovým projektem. To považuje za nedotknutelné. Dle jeho slov se decentralizovaná síť nestane tím, co nesnášíme na Twitteru. Naráží na to, že si nepředvídatelný miliardář koupil a Twitter může si s ním dělat, co chce.

Včetně přivedení ke krachu v krajním případě. V půlce prosince Twitter zablokoval několik novinářských účtů a zakázal příspěvky s odkazy na některé konkurenční sociální sítě včetně Mastodonu. Ovšem jen do chvíle, než si to Musk zase rozmyslel.

Hlavním zdrojem financí na rozvoj Mastodonu jsou příspěvky od drobných podporovatelek a podporovatelů. Je jich zhruba 9,5 tisíce a tvůrci pošlou 33,5 tisíce dolarů měsíčně. Objem vybraných peněz v posledních měsících dle Rochka dramaticky narostl. Mastodon také loni získal grant od Evropské komise ve výši 45 tisíc eur.

Na druhé straně stojí provoz samotných instancí, které vyžadují vlastní servery a finance. Některé nápor příchozích lidí nezvládají bez problémů. Rozšíření infrastruktury vyžaduje vlastní investice a provozovatelé stojí před výzvou, jak instance udržet dlouhodobě provozuschopné.

Rochko má každopádně nemalou ambici – jeho vizí je, že Mastodon jednou nahradí Twitter a další komerční sociální platformy. Pro list Financial Times přiznal, že je to ale běh na dlouhou trať. Ačkoli je jediným zaměstnancem, prozradil, že mu nyní s rozvojem pomáhá pět dodavatelů.

