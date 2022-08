Máte hodně paměti na grafické kartě? V Pákistánu kvůli tomu zaplatíte vysokou daň

Pákistán je jednou ze zemí, kde se platí poměrně vysoké importní daně, obzvláště pak například pro grafické karty. Již dříve jsme informovali o tom, že se tak řada výrobců grafických karet snažilo tento problém „obejít“ tím, že snížili deklarovanou cenu daného modelu při importu, což znamenalo nižší clo a nižší cenu pro zákazníka. Celníci totiž nedokáží rozpoznat, kolik který model grafické karty ve skutečnosti stojí.

Vláda ale i na tyto podvody vyzrála a v případě grafických karet uvalila jasnou a jednoduchou daň, kterou platí zákazník při samotném nákupu. Výše daně se určuje primitivně dle kapacity paměti na grafické kartě.



Vládní dokument Pákistánu s přirážkami u grafických karet dle kapacity paměti (Zdroj: Incpak)

Přímá úměra ve spojitosti s výkonem a cenou grafické karty to sice není (existuje GeForce RTX 3060 s 12 GB paměti, stejně tak výkonnější GeForce RTX 3070 může mít jen 8 GB paměti), ale částečně je to určující parametr. Trochu to samozřejmě znevýhodňuje karty od AMD, které mají standardně větší kapacitu paměti proti podobně výkonnému modelu od Nvidie, ale to už je zkrátka problém plošných opatření všeho druhu.

Pákistán vydal dokonce seznam kapacit paměti a přidané daně, přičemž jsou pokryté modely od kapacity 4 GB až po 24 GB, kde je dodatečná daň už vysokých 36 %.