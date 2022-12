Máte skvělé ajťáky, ale konzervativní podniky, říká šéf AWS pro střední a východní Evropu

Amazon se v Česku chystá otevřít svoji cloudovou lokální zónu. Zařadíme se tak do exkluzivního klubu zemí, které mohou přistupovat k vybraným službám AWS s extrémně nízkou latencí v řádu jednotek milisekund.

Ve všech cloudech se prosazuje Arm. Blíží se soumrak Xeonu? Zeptali jsme se v Amazonu

Local zone se od klasického regionu a datového centra Amazonu, Googlu nebo třeba Microsoftu liší především v tom, že AWS své servery umístí do některého ze stávajících pražských hostingových center, která musejí splnit velmi přísné bezpečnostní podmínky.

Není tedy divu, že se v kuloárech už dlouhé měsíce spekuluje, které by to tak asi mohlo být, no a Amazon se pochopitelně ze všech sil snaží, aby to zůstalo i nadále pod pokličkou.



Stávající a chystané lokální zóny AWS

Informaci, kde ta zatracená zóna nakonec bude, jsem nevytáhl ani z Przemka Szudery, se kterým jsem si mohl krátce popovídat na výroční konferenci re:Invent. Szudera strávil devět let v Microsoftu a od roku 2019 dohlíží na cloudové ambice Amazon Web Services v oblasti střední a východní Evropy (CEE).

Máme skvělé ajťáky, ale konzervativní podniky

Náš region je v mnoha ohledech historicky velmi specifický. Na jednu stranu tu podle Szudery máme 40 % vývojářů z celého regionu EMEA, takže bychom měli být technologickým lídrem na starém kontinentu, jenže stejně tak jsou naše velké podniky relativně konzervativní, což se nakonec projevuje i v cloudovém byznysu.



Devět let strávil v Microsoftu a dnes Przemek Szuder vede AWS v regionu CEE

Mnohé tuzemské firmy se podle Szudery podobají spíše těm německým, což by na první pohled nemuselo znít vůbec špatně, ovšem rozdíl oproti tomu, co se dnes děje zvláště v USA, které i nadále zůstávají zdaleka nejdravějším generátorem inovací, je docela propastný, připustil.

Někteří cloud nechápou, a tak se jim prodraží

To nakonec potvrzují i někteří cloudoví architekti z Čech a Moravy, se kterými jsem si mohl v kuloárech neformálně re:Inventu popovídat o tom, jaké jsou jejich osobní zkušenosti.

Covid samozřejmě vše změnil, firmy se už veřejného cloudu nebojí, modernizují a hledají efektivnější provoz, pro mnohé je ale slovíčko cloud hlavně synonymem toho, že namísto vlastního železa (on premise) nakoupí pár virtuálních instancí na EC2 od Amazonu, v Azure nebo Google Cloudu a tím to vlastně celé skončí.

Generálmajor z Amazonu: Máme první družici, kterou řídí umělá inteligence

Aby však používaly celé portfolio nových a mnohdy naprosto přelomových principů jako třeba serverless, který vyžaduje přece jen trošku hlubší změnu myšlení? Na to si budeme muset ještě chvíli počkat.

Není tedy neobvyklé, že někteří hráči na trhu nakonec nepříliš zvládnutou migrací do cloudu své náklady na provoz paradoxně ještě navýší. Týká se to i některých státem vlastněných společností.

Přetáhli jsme PPF, chlubí se místní šéf AWS

Z těch největších českých ryb, které AWS úspěšně přitáhlo do svého rybníku, zmínil Szuder zejména skupinu PPF, a tak se nabízí otázka, jestli by nakonec ona lokální zóna nemohla běžet právě v její infrastruktuře. Vždyť pod hlavičku PPF dnes spadá také Cetin a O2, jejichž datacentra jistě splňují vše z toho, co požaduje i Amazon.

Další zajímavou případovou studií k nasazení AWS pro změnu v tradičním českém průmyslu je Škoda Auto, která používá cloud od Amazonu třeba ke streamování událostí ze senzorů ve svých fabrikách.



Cloud od Amazonu používá i Škoda Auto. Postavila na něm svůj automatický diagnostický systém Magic Eye, který neustále sleduje výrobní linku a varuje před problémy

Když se něco na výrobní lince pokazí, anebo čidla alespoň předstihu předpoví, že hrozí nějaké riziko a zastavení výroby, dozví se o tom interní systém automobilky, který pojmenovala Magic Eye. Podívejte se na video na YouTube.

Na Amazon Web Services své systémy staví také mateřský Volkswagen, BMW, Toyota nebo třeba Honda.

V AWS by mohl běžet i český stát

Nízká síťová latence ale není jediným lákadlem lokální zóny od AWS − ostatně, už dnes máme v celém regionu CEE nejrychlejší spojení do datacentra AWS ve Frankfurtu, připomíná Szuder.

Tím druhým je místní legislativa. Pokud totiž AWS v brzké době posílí svoje infrastrukturální zastoupení přímo na půdě ČR, mohlo by se stát ještě zajímavějším hráčem v boji o český státní cloud, do které se přihlašují tuzemští integrátoři se svými nabídkami už déle než rok.

Amazon má k dobru zároveň tu nejlepší možnou případovou studii: monumentální a stále pokračující zálohu několika desítek ministerstev čtyřicetimilionové Ukrajiny, tamní největší soukromé banky Privatbank a dalších agentur do své zahraniční infrastruktury. Takový zářez se už počítá, a počínání Ukrajiny proto nesporně sledují také správci e-governmentů ze zahraničí.

Operace Sněhová koule: Jak Ukrajina zachránila 14 PB kritických dat. Od ministerstev po banky a školy

AWS ale samozřejmě nebude jediný nápadník. Své zájmy tu má pochopitelně také Microsoft Azure a Google Cloud, o jehož novém českém regionu se na podzim psalo dokonce i v zámoří. Že z toho nakonec alespoň prozatím sešlo, je věc druhá.

Cestu redaktora na re:Invent hradila společnost AWS